Что слушает Центральная Азия: новые треки от Скриптонита, Mona Songz и Ямаджи&Фейджи

Несмотря на год без концертов и выступлений, артисты выпускают новые песни и даже альбомы, которые набирают миллионы просмотров и прослушиваний на музыкальных площадках.
Ninety One, @ninetyone
Недавно вышел совместный клип с Ириной Кайратовной. В песне можно найти глубокий смысл и игру слов.
Абир Касенов & Бегиш, @abirkasenov, @begishzbp
В конце 2020 года вышел клип на совместную песню Абира и Бегиша, которая называется «Элим алданба».
Ирина Кайратовна, @irinakairatovna
Интересный клип, рассказывающий про исторические моменты Казахстана, с глубоким смыслом.
Ямаджи&Фейджи, @feydzhi, @yamadzhi
Вышел клип на песню «Минимум», который уже набрал больше миллиона просмотров на YouTube.
Скриптонит, @real_scrip
Один из самых популярных исполнителей СНГ выпустил песню и клип, который станет саундтреком для нового сериала «Псих».
Ulukmanapo, @ulukmanapo
Ulukmanapo — рэпер, настоящее имя которого Улукман Осмоналиев. Недавно выпустил видео на трек «Мелодия».
Zoloto, @zzoloto
У молодого набирающего популярность исполнителя из Казахстана в декабре вышел целый альбом под названием «Все вернется».
Jaya, @jayamiyazaki
Эрлан Арстан, известный как JAYA — хип-хоп-исполнитель, продюсер и композитор. Трек «Тени» он записал совместно с Океан Тихий, Masha Save, Alim, Koka.
Масло черного тмина, @maslochernogotmiina
В конце прошлого года вышел клип на песню «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?», снятый Айсултаном Сеитовым.
Mona Songz, @mona_songz
Набравший популярность кавер по многочисленным просьбам поклонников наконец вышел в полной версии.