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Что слушает Центральная Азия: новые треки от Скриптонита, Mona Songz и Ямаджи&Фейджи
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Вчера в 20:15

Что слушает Центральная Азия: новые треки от Скриптонита, Mona Songz и Ямаджи&Фейджи

Несмотря на год без концертов и выступлений, артисты выпускают новые песни и даже альбомы, которые набирают миллионы просмотров и прослушиваний на музыкальных площадках.


Ninety One, @ninetyone




Недавно вышел совместный клип с Ириной Кайратовной. В песне можно найти глубокий смысл и игру слов.


Абир Касенов & Бегиш, @abirkasenov, @begishzbp



В конце 2020 года вышел клип на совместную песню Абира и Бегиша, которая называется «Элим алданба».


Ирина Кайратовна, @irinakairatovna




Интересный клип, рассказывающий про исторические моменты Казахстана, с глубоким смыслом.


Ямаджи&Фейджи, @feydzhi, @yamadzhi




Вышел клип на песню «Минимум», который уже набрал больше миллиона просмотров на YouTube.


Скриптонит, @real_scrip




Один из самых популярных исполнителей СНГ выпустил песню и клип, который станет саундтреком для нового сериала «Псих».


Ulukmanapo, @ulukmanapo




Ulukmanapo — рэпер, настоящее имя которого Улукман Осмоналиев. Недавно выпустил видео на трек «Мелодия».


Zoloto, @zzoloto




У молодого набирающего популярность исполнителя из Казахстана в декабре вышел целый альбом под названием «Все вернется».


Jaya, @jayamiyazaki




Эрлан Арстан, известный как JAYA — хип-хоп-исполнитель, продюсер и композитор. Трек «Тени» он записал совместно с Океан Тихий, Masha Save, Alim, Koka.


Масло черного тмина, @maslochernogotmiina




В конце прошлого года вышел клип на песню «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?», снятый Айсултаном Сеитовым.


Mona Songz, @mona_songz




Набравший популярность кавер по многочисленным просьбам поклонников наконец вышел в полной версии.

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