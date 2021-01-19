Что слушает Центральная Азия: новые треки от Скриптонита, Mona Songz и Ямаджи&Фейджи

Несмотря на год без концертов и выступлений, артисты выпускают новые песни и даже альбомы, которые набирают миллионы просмотров и прослушиваний на музыкальных площадках.











Недавно вышел совместный клип с Ириной Кайратовной. В песне можно найти глубокий смысл и игру слов.









В конце 2020 года вышел клип на совместную песню Абира и Бегиша, которая называется «Элим алданба».









Интересный клип, рассказывающий про исторические моменты Казахстана, с глубоким смыслом.









Вышел клип на песню «Минимум», который уже набрал больше миллиона просмотров на YouTube.









Один из самых популярных исполнителей СНГ выпустил песню и клип, который станет саундтреком для нового сериала «Псих».









Ulukmanapo — рэпер, настоящее имя которого Улукман Осмоналиев. Недавно выпустил видео на трек «Мелодия».









У молодого набирающего популярность исполнителя из Казахстана в декабре вышел целый альбом под названием «Все вернется».









Эрлан Арстан, известный как JAYA — хип-хоп-исполнитель, продюсер и композитор. Трек «Тени» он записал совместно с Океан Тихий, Masha Save, Alim, Koka.





Масло черного тмина, @maslochernogotmiina





В конце прошлого года вышел клип на песню «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?», снятый Айсултаном Сеитовым.









Набравший популярность кавер по многочисленным просьбам поклонников наконец вышел в полной версии.