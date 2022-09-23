Что посетить в Центральной Азии в октябре: форумы, конференции, конкурсы

Новый месяц — новые события. Рассказываем, какие интересные мероприятия проходят в октябре в Центрально-Азиатском регионе.





Казахстан

Kolesa Conf 2022





Источник фотографии: er10.kz



Где: Алматы



Когда: 8 октября



: Алматы: 8 октября

Ежегодная конференция для разработчиков, стартаперов, QA-инженеров, data-специалистов, менеджеров и других представителей IT-сообщества.

За один день пройдут четыре потока по востребованным направлениям: Web, Mobile, Data, Management. Онлайн-участие бесплатно. Среди спикеров представители таких компаний, как: Tinkoff, Dodo Brands, Percona, Arbuz.kz, Aviasales, Yandex.





MediaCAMP Fest

Где: Алматы

Когда: 8-10 октября

Центрально-азиатский медиафестиваль. Его главная цель — поддержка журналистов. В рамках мероприятия будут проходить мастер-классы, дискуссии и нетворкинговые сессии.





Центрально-Азиатский торговый форум





Где: Астана

Когда: 12-13 октября

Агентство США по международному развитию USAID проведет 12-й Центрально-Азиатский торговый форум. В нем примут участие представители стран Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Сингапура, ЕС и Соединенных Штатов.

Тема форума — «Цифровизация таможенных услуг». Специалисты сферы поделятся своим опытом применения цифровых инструментов и технологий.





PROFIT Healthcare Day

Где: Алматы

Когда: 14 октября

В рамках мероприятия обсудят современную казахстанскую медицину и способы внедрения инновационных технологий в профессиональную сферу.

PROFIT Healthcare Day пройдет в гибридном формате. Офлайн-конференцию посетит около 100 человек, а на прямой трансляции будет больше 300 зрителей.





«За рамки»

Где: Алматы

Когда: 15 октября

Форум проводит бизнес-сообщество Equium Kazakhstan. «За Рамки» посвящен ошибкам предпринимателей, которые не стоит повторять.

Миссия форума — показать, что не стоит делать начинающим бизнесменам. Среди спикеров: Евгений Черняк, Айдын Рахимбаев, Оскар Хартманн.





Big Money Forum

Где: Астана

Когда: 15 октября

Масштабный бизнес-форум Erasing Borders. На мероприятии будут именитые спикеры, которые поделятся энергией и опытом, а вы сможете обрести новые деловые знакомства.

Событие дает возможность попасть на закрытую вечеринку и построить полезный нетворкинг.





Turkistan Marathon 2022





Где: Туркестан

Когда: 28-30 октября

Большой беговой старт для любителей спорта. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.

Регистрация продлится до 17 октября или до момента достижения лимита участников. Дистанции: 42, 21, 10, 3 километра.

Кыргызстан

Snow Leopard Run 2022

Где: Бишкек

Когда: 9 октября

Забег Snow Leopard Run — часть международных благотворительных полумарафонов. Значительная часть средств со стартовых взносов участников, направятся в Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем.

Дистанции: 500 метров, 1 километр, 5 километров, 14 километров, 21,1 километр.





DIGITAL FEST 2022





Где: Бишкек

Когда: 16 октября

Форум посвящен развитию цифровой и креативной экономики, экспорта товаров и услуг, цифровизации бизнеса.

На мероприятии выступят эксперты из VK Group, TikTok, Facebook, Google, Yandex, BYYD, Semantic Force, MMT и многие другие. Они поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.





«Инновации в IT-образовании»

Где: Бишкек

Когда: 20-22 октября

Цель конференции — обмен идеями и опытом, обсуждение технологических инноваций, которые можно внедрить в образовательные процессы.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования Германии, DAAD, Парка Высоких технологий КР, Кыргызской ассоциацией разработчиков программного обеспечения и услуг.





Women’s Entrepreneurship EXPO

Когда: 26-27 октября

Women’s Entrepreneurship EXPO это площадка, созданная для развития и продвижения женского предпринимательства.

В рамках мероприятия пройдет выставка продукции участниц, которая завершится презентацией перед потенциальными инвесторами.

Узбекистан

: Ташкент

Когда: 6 октября

Форум рассчитан для представителей банков, ритейл-сетей, ТОП-менеджмента, IT-директоров, руководителей и всех, кто заинтересован в развитии бизнеса в современных условиях

Участников ждут лучшие практики по цифровизации бизнеса, а также ответы на вопросы:

— почему изменения необходимы прямо сейчас и какое значение они имеют для бизнеса

— как перейти в цифру с наименьшими затратами и выйти на новые доходы

— как грамотно выстроить информационную безопасность при проведении цифровой реформы

— почему Low-code платформа — оптимальный инструмент для автоматизации бизнеса.





Кубок Азии по триатлону

Где: Самарканд

Когда: 8-9 октября

В первый день мероприятия участие примут спортсмены Elite, во второй — любители AGE Group.

Дистанция — Standard: плавание — 1500 метров, велогонка — 40 километров, бег — 10 километров. Участие принять могут граждане любого государства.





UzTextile Expo





Где: Ташкент

Когда: 12-14 октября

На выставке можно будет увидеть достижения и новинки текстильного бизнеса и модной индустрии от ведущих мировых производителей.

В рамках мероприятия пройдет международная текстильная конференция, B2B-встречи, показы мод и мастер-классы от дизайнеров.





ICT WEEK UZBEKISTAN 2022

Где: Самарканд

Когда: 24-27 октября

Событие, которое объединит в себе сразу несколько мероприятий. В его рамках пройдут:

— саммит с подведением итогов развития сферы информационных технологий и коммуникаций текущего года

— Digital Eurasia forum

— выставка информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICT EXPO.