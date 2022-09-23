Что посетить в Центральной Азии в октябре: форумы, конференции, конкурсы

Новый месяц — новые события. Рассказываем, какие интересные мероприятия проходят в октябре в Центрально-Азиатском регионе.
Казахстан
Где: Алматы
Когда: 8 октября
Ежегодная конференция для разработчиков, стартаперов, QA-инженеров, data-специалистов, менеджеров и других представителей IT-сообщества.
За один день пройдут четыре потока по востребованным направлениям: Web, Mobile, Data, Management. Онлайн-участие бесплатно. Среди спикеров представители таких компаний, как: Tinkoff, Dodo Brands, Percona, Arbuz.kz, Aviasales, Yandex.
Где: Алматы
Когда: 8-10 октября
Центрально-азиатский медиафестиваль. Его главная цель — поддержка журналистов. В рамках мероприятия будут проходить мастер-классы, дискуссии и нетворкинговые сессии.
Центрально-Азиатский торговый форум
Где: Астана
Когда: 12-13 октября
Агентство США по международному развитию USAID проведет 12-й Центрально-Азиатский торговый форум. В нем примут участие представители стран Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Сингапура, ЕС и Соединенных Штатов.
Тема форума — «Цифровизация таможенных услуг». Специалисты сферы поделятся своим опытом применения цифровых инструментов и технологий.
Где: Алматы
Когда: 14 октября
В рамках мероприятия обсудят современную казахстанскую медицину и способы внедрения инновационных технологий в профессиональную сферу.
PROFIT Healthcare Day пройдет в гибридном формате. Офлайн-конференцию посетит около 100 человек, а на прямой трансляции будет больше 300 зрителей.
Где: Алматы
Когда: 15 октября
Форум проводит бизнес-сообщество Equium Kazakhstan. «За Рамки» посвящен ошибкам предпринимателей, которые не стоит повторять.
Миссия форума — показать, что не стоит делать начинающим бизнесменам. Среди спикеров: Евгений Черняк, Айдын Рахимбаев, Оскар Хартманн.
Где: Астана
Когда: 15 октября
Масштабный бизнес-форум Erasing Borders. На мероприятии будут именитые спикеры, которые поделятся энергией и опытом, а вы сможете обрести новые деловые знакомства.
Событие дает возможность попасть на закрытую вечеринку и построить полезный нетворкинг.
Где: Туркестан
Когда: 28-30 октября
Большой беговой старт для любителей спорта. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.
Регистрация продлится до 17 октября или до момента достижения лимита участников. Дистанции: 42, 21, 10, 3 километра.
Кыргызстан
Где: Бишкек
Когда: 9 октября
Забег Snow Leopard Run — часть международных благотворительных полумарафонов. Значительная часть средств со стартовых взносов участников, направятся в Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем.
Дистанции: 500 метров, 1 километр, 5 километров, 14 километров, 21,1 километр.
Где: Бишкек
Когда: 16 октября
Форум посвящен развитию цифровой и креативной экономики, экспорта товаров и услуг, цифровизации бизнеса.
На мероприятии выступят эксперты из VK Group, TikTok, Facebook, Google, Yandex, BYYD, Semantic Force, MMT и многие другие. Они поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.
Где: Бишкек
Когда: 20-22 октября
Цель конференции — обмен идеями и опытом, обсуждение технологических инноваций, которые можно внедрить в образовательные процессы.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования Германии, DAAD, Парка Высоких технологий КР, Кыргызской ассоциацией разработчиков программного обеспечения и услуг.
Когда: 26-27 октября
Women’s Entrepreneurship EXPO это площадка, созданная для развития и продвижения женского предпринимательства.
В рамках мероприятия пройдет выставка продукции участниц, которая завершится презентацией перед потенциальными инвесторами.
Узбекистан
Форум «Цифровые бизнес модели: инструменты, лучшие практики, монетизация»
Где: Ташкент
Когда: 6 октября
Форум рассчитан для представителей банков, ритейл-сетей, ТОП-менеджмента, IT-директоров, руководителей и всех, кто заинтересован в развитии бизнеса в современных условиях
Участников ждут лучшие практики по цифровизации бизнеса, а также ответы на вопросы:
— почему изменения необходимы прямо сейчас и какое значение они имеют для бизнеса
— как перейти в цифру с наименьшими затратами и выйти на новые доходы
— как грамотно выстроить информационную безопасность при проведении цифровой реформы
— почему Low-code платформа — оптимальный инструмент для автоматизации бизнеса.
Где: Самарканд
Когда: 8-9 октября
В первый день мероприятия участие примут спортсмены Elite, во второй — любители AGE Group.
Дистанция — Standard: плавание — 1500 метров, велогонка — 40 километров, бег — 10 километров. Участие принять могут граждане любого государства.
Где: Ташкент
Когда: 12-14 октября
На выставке можно будет увидеть достижения и новинки текстильного бизнеса и модной индустрии от ведущих мировых производителей.
В рамках мероприятия пройдет международная текстильная конференция, B2B-встречи, показы мод и мастер-классы от дизайнеров.
Где: Самарканд
Когда: 24-27 октября
Событие, которое объединит в себе сразу несколько мероприятий. В его рамках пройдут:
— саммит с подведением итогов развития сферы информационных технологий и коммуникаций текущего года
— Digital Eurasia forum
— выставка информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICT EXPO.