Что показал и анонсировал Netflix на TUDUM

24 сентября прошло традиционное для Netflix мероприятие TUDUM.
На нем стриминг делится важными анонсами, показывает новые тизеры и трейлеры.
«Энола Холмс 2»
Продолжение истории о сестре Шерлока Холмса. Дата выхода — 4 ноября.
«Каменное сердце»
Главные роли исполнят Галь Гадот и Джейми Дорнан. Точной даты выхода нет, ориентировочно в 2023 году.
«Бриджертоны» и их спин-офф
Спин-офф про молодую королеву Шарлотту.
«Корона»
Исторический сериал, посвященный правлению королевы Елизаветы II. Пятый сезон выйдет 9 ноября.
«Эмили в Париже»
Премьера — 21 декабря.
«Ты», четвертый сезон
Первые эпизоды «Ты» выйдут 10 февраля следующего года. Вторая партия — 10 марта.
Источник: media.2x2tv.ru