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Что показал и анонсировал Netflix на TUDUM
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Сегодня в 10:44

Что показал и анонсировал Netflix на TUDUM

24 сентября прошло традиционное для Netflix мероприятие TUDUM.

На нем стриминг делится важными анонсами, показывает новые тизеры и трейлеры.


«Энола Холмс 2»



Продолжение истории о сестре Шерлока Холмса. Дата выхода — 4 ноября.


«Каменное сердце»



Главные роли исполнят Галь Гадот и Джейми Дорнан. Точной даты выхода нет, ориентировочно в 2023 году.


«Бриджертоны» и их спин-офф



Спин-офф про молодую королеву Шарлотту.


«Корона»

Исторический сериал, посвященный правлению королевы Елизаветы II. Пятый сезон выйдет 9 ноября.


«Эмили в Париже»



Премьера — 21 декабря.


«Ты», четвертый сезон



Первые эпизоды «Ты» выйдут 10 февраля следующего года. Вторая партия — 10 марта.

Источник: media.2x2tv.ru

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