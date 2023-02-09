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Что подарить современной девушке: подборка полезных технологичных гаджетов
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09.02.2022

Что подарить современной девушке: подборка полезных технологичных гаджетов

День всех влюбленных и 8 марта уже совсем скоро! Собрали для вас список полезных гаджетов, которые станут отличным подарком на праздники.


Bluetooth-наушники

Также гаджеты завоевали большую популярность среди современных пользователей, поскольку ими удобно пользоваться.


3D-ночник

Световой прибор, который передает трехмерное изображение благодаря LED технологии. Световые линии создают уникальный трехмерный рисунок, который мягко освещает комнату.


Планшет-трансформер

Универсальное устройство, которое сочетает в себе достоинства ноутбука и планшета. Планшеты трансформеры имеют сенсорный экран и физическую мини-клавиатуру. Девайс можно использовать как планшетный компьютер, а также как ноутбук.


Тапочки с подогревом

Оригинальная и практичная альтернатива шерстяным носкам. Нагрев и питание происходит через USB-кабель от любого ПК или игровой приставки с нужным разъемом.


Массажер для лица и тела

Косметологическое устройство, которое позволит перенести дорогостоящие косметические процедуры из салонов в уютную домашнюю обстановку.


Аппарат для ультразвуковой чистки лица

Устройство оказывает многоступенчатый очищающий эффект. После УЗ-чистки кожа становится более гладкой и мягкой, выравнивается тон.


Электронная книга

Девайс может работать без подзарядки несколько недель, а главное — от него не устают глаза. Этот гаджет будет полезен в дороге и дома, к тому же поможет сэкономить средства и место — электронные книги стоят дешевле, чем печатные, и не нужно думать, куда их деть после прочтения.


Увлажнитель воздуха

Многофункциональный и современный подарок для любой женщины. Увлажнение воздуха благоприятно отражается на коже и сне, и уменьшает количество пыли в воздухе.


Портативная колонка

Удобное устройство небольшого размера, которое позволяет воспроизводить звук в разных условиях: дома, на природе или в походе. Такие колонки стали популярны, потому что не привязаны к сети и не требуют проводного подключения.


Фотоаппарат моментальной печати

Непрофессиональные и полупрофессиональные камеры, созданные, чтобы запечатлеть момент таким, какой он есть, без изменений. Снимки с таких камер получаются атмосферными.


Робот-пылесос

Пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений с минимальным участием человека. Гаджет способен к самостоятельному перемещению и оснащен аккумулятором, навигационными сенсорами и управляющим микроконтроллером.


Фитнес-браслет

Устройство, которое помогает отслеживать активность в течение дня. Фитнес-браслеты умеют считать шаги, потраченные калории, оценивать качество сна, следить за пульсом. Все это важно для тех, кто активно тренируется, ведет здоровый образ жизни или только начинает формировать полезные привычки и хочет следить за своим прогрессом.


Powerbank

Мобильное зарядное устройство с USB-разъемом для подключения гаджетов. Выходной порт универсального размера, поэтому все, что нужно, чтобы зарядить смартфон или кейс для наушников, — подходящий к ним кабель.


iPhone

Современные брендовые смартфоны станут отличным подарком для любой девушки.


Многофункциональный стайлер

Прибор для создания причесок. Он может быть многофункциональным: выпрямлять волосы, создавать кудри и локоны, гофре или другие варианты. Внешне многофункциональные стайлеры похожи на обычную плойку, но в комплекте к ним можно найти несколько насадок.


Аппарат для депиляции

Устройство позволяет самостоятельно удалять волосы на теле без страха порезаться острой бритвой. Роллеры нежно скользят по коже, не повреждая ее.


Лампа для сушки лака

Хороший подарок для тех, кто увлекается созданием маникюра. К некоторым из устройств идет полноценный маникюрный набор.


Электрическая зубная щетка

Удобный агрегат, чтобы следить за состоянием зубов. А компактный размер и специальные чехлы позволяют носить его с собой.


Чашка с подогревом

Незаменимая вещь в быту и хороший подарок для тех, кто любит кофе или чай и ведет активный образ жизни. Особенность таких емкостей — прогрев жидкости внутри и сохранение ее температуры на протяжении нескольких часов.


Кофемашина

Подойдет тем, кто не видит утра без чашки ароматного кофе. Наличие кофемашины или электрической кофеварки экономит время утром и в течение дня.


Умные часы

Наручные смарт-часы, оснащенные множеством полезных функций, которые точно пригодятся в самых разных сферах жизни.


Динамик для душа

Полезное устройство для любителей слушать музыку или петь в душе. Отличная альтернатива колонке, ведь ей не опасны влажные помещения.


Портативный фотопринтер

Компактное устройство, которое можно подарить любому творческому человеку. Гаджет может распечатать любые фотографии с телефона в отличном качестве.


Кольцевая лампа

Специальное устройство для освещения определенной области во время съемки видео. Такой подарок подойдет тем, кто активно ведет социальные сети и хочет создавать эстетичные видео.


Массажная подушка

Специальный прибор для избавления от боли и расслабления мышц. Подойдет тем, кто ведет активный образ жизни, но не успевает расслабиться и отдохнуть, а также тем, у кого есть проблемные зоны в области шеи и позвоночника.


Записная книжка с USB-будильником

Современный девайс с LED-подсветкой, который измеряет температуру, работает как таймер, будит в установленное время и просто стильно выглядит. Такой гаджет станет креативной заменой обычного будильника на смартфоне.


Брелок с маячком

Брелок оснащен функцией Bluetooth и подойдет тем девушкам, кто часто теряет ключи от дома.


Умный чехол с подсветкой для телефона

Такой чехол уже активно используют многие творческие люди для съемок видео. А еще он отлично подойдет для той, кто любит засидеться с телефоном допоздна.

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#подарки #технологии #гаджеты #девушки #устройства
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