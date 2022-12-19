Что подарить близким на Новый Год. 25 идей, которые вам точно подойдут

Собрали подборку классных подарков для ваших близких специально к Новому Году.







Друзьям





Новогодний свитер



Кто не любит теплые красивые зимние свитеры? Все любят.

Термокружка



Чтобы не замерзнуть суровой зимой, друзьям можно подарить термокружку — полезно и удобно.

Фитнес-браслет



Лето не за горами! Подарите фитнес=браслет, чтобы ваши друзья не забывали следить за своим телом.

Шапка и шарф



Уютный комплект из натуральных тканей — именно то, на что мы не хотим тратиться, но были бы рады получить в подарок.

Новогодний чехол для телефона



Идеальный подарок для тех, кто постоянно на телефоне и жалуется на отсутствие новогоднего настроения.

Светодиодная LED гирлянда



Новогодние гирлянды наполняют дом атмосферой уюта и праздника.

Родителям





Картина



Закажите на заказ картину для ваших родителей — они точно удивятся.

Сертификат



Можно подарить сертификат на посещение SPA или же сертификат на занятия спортом. То, что ваши родители сами себе не купят.

Семейная фотосессия



Фотосессия — это отличный повод разнообразить будни. Процесс доставит массу удовольствия и новых воспоминаний.

Парную одежду



Весело и приятно. Можно сделать классные праздничные фотки.

Постельное белье



Постельное белье — это не только красивый, но и практичный презент, который добавит дому уют и комфорт.

Братья и сестры





Игрушки



Классический вариант подарка для маленьких детей — это игрушки. Не забудьте узнать, что сегодня в тренде.

Электронная книга



Яркая и удобная электронная книга станет для современных детей более понятным и интересным гаджетом, чем традиционные книги.

Плюшевые носки-тапочки

Подарок, который символизирует заботу о человеке.

Сертификат на мастер-классы



Это может быть посещение мастер-класса по гончарному делу или цветоделию.

Впечатления



Сходите вместе на каток, в кино или на VR-игру. Отлично проведете время вместе и повеселитесь.

Парень, девушка





Портмоне, кошелек



Можно подарить брендовый кошелек или портмоне, если ваш партнер любит красивые вещи.

Часы



Парные часы — это не только красиво, но и мило.

Поездка за границу



Совместное путешествие — идеальный подарок для вас двоих.

Гаджеты



Новый телефон, беспроводные наушники, смарт-часы — вариантов много.

Сертификат в SPA на двоих



Предлагаемые в SPA-салонах процедуры помогут восстановиться, расслабиться и отлично провести время вместе.

Коллеги





Ланч-бокс



Есть много крутых вариантов, которые понравятся вашему коллеге.

Именная кружка



Чтобы все в офисе знали, чья это кружка.

Книга



Подарок, который никогда не потеряет своей ценности.

Сертификат на массаж



Коллега точно оценит вашу заботу, ведь всем нужно снять стресс в декабре.