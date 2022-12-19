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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что подарить близким на Новый Год. 25 идей, которые вам точно подойдут
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Сегодня в 11:45

Что подарить близким на Новый Год. 25 идей, которые вам точно подойдут

Собрали подборку классных подарков для ваших близких специально к Новому Году.

Друзьям

friends

Новогодний свитер


Кто не любит теплые красивые зимние свитеры? Все любят.

Термокружка


Чтобы не замерзнуть суровой зимой, друзьям можно подарить термокружку — полезно и удобно.

Фитнес-браслет


Лето не за горами! Подарите фитнес=браслет, чтобы ваши друзья не забывали следить за своим телом.

Шапка и шарф


Уютный комплект из натуральных тканей — именно то, на что мы не хотим тратиться, но были бы рады получить в подарок.

Новогодний чехол для телефона


Идеальный подарок для тех, кто постоянно на телефоне и жалуется на отсутствие новогоднего настроения.

Светодиодная LED гирлянда


Новогодние гирлянды наполняют дом атмосферой уюта и праздника.

Родителям

parents

Картина


Закажите на заказ картину для ваших родителей — они точно удивятся.

Сертификат


Можно подарить сертификат на посещение SPA или же сертификат на занятия спортом. То, что ваши родители сами себе не купят.

Семейная фотосессия


Фотосессия — это отличный повод разнообразить будни. Процесс доставит массу удовольствия и новых воспоминаний.

Парную одежду


Весело и приятно. Можно сделать классные праздничные фотки.

Постельное белье


Постельное белье — это не только красивый, но и практичный презент, который добавит дому уют и комфорт.

Братья и сестры

siblings

Игрушки


Классический вариант подарка для маленьких детей — это игрушки. Не забудьте узнать, что сегодня в тренде.

Электронная книга


Яркая и удобная электронная книга станет для современных детей более понятным и интересным гаджетом, чем традиционные книги.

Плюшевые носки-тапочки

Подарок, который символизирует заботу о человеке.

Сертификат на мастер-классы


Это может быть посещение мастер-класса по гончарному делу или цветоделию.

Впечатления


Сходите вместе на каток, в кино или на VR-игру. Отлично проведете время вместе и повеселитесь.

Парень, девушка

couple

Портмоне, кошелек


Можно подарить брендовый кошелек или портмоне, если ваш партнер любит красивые вещи.

Часы


Парные часы — это не только красиво, но и мило.

Поездка за границу


Совместное путешествие — идеальный подарок для вас двоих.

Гаджеты


Новый телефон, беспроводные наушники, смарт-часы — вариантов много.

Сертификат в SPA на двоих


Предлагаемые в SPA-салонах процедуры помогут восстановиться, расслабиться и отлично провести время вместе.

Коллеги

colleagues

Ланч-бокс


Есть много крутых вариантов, которые понравятся вашему коллеге.

Именная кружка


Чтобы все в офисе знали, чья это кружка.

Книга


Подарок, который никогда не потеряет своей ценности.

Сертификат на массаж


Коллега точно оценит вашу заботу, ведь всем нужно снять стресс в декабре.

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