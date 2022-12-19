Что подарить близким на Новый Год. 25 идей, которые вам точно подойдут

Собрали подборку классных подарков для ваших близких специально к Новому Году.
Друзьям
Новогодний свитер
Кто не любит теплые красивые зимние свитеры? Все любят.
Термокружка
Чтобы не замерзнуть суровой зимой, друзьям можно подарить термокружку — полезно и удобно.
Фитнес-браслет
Лето не за горами! Подарите фитнес=браслет, чтобы ваши друзья не забывали следить за своим телом.
Шапка и шарф
Уютный комплект из натуральных тканей — именно то, на что мы не хотим тратиться, но были бы рады получить в подарок.
Новогодний чехол для телефона
Идеальный подарок для тех, кто постоянно на телефоне и жалуется на отсутствие новогоднего настроения.
Светодиодная LED гирлянда
Новогодние гирлянды наполняют дом атмосферой уюта и праздника.
Родителям
Картина
Закажите на заказ картину для ваших родителей — они точно удивятся.
Сертификат
Можно подарить сертификат на посещение SPA или же сертификат на занятия спортом. То, что ваши родители сами себе не купят.
Семейная фотосессия
Фотосессия — это отличный повод разнообразить будни. Процесс доставит массу удовольствия и новых воспоминаний.
Парную одежду
Весело и приятно. Можно сделать классные праздничные фотки.
Постельное белье
Постельное белье — это не только красивый, но и практичный презент, который добавит дому уют и комфорт.
Братья и сестры
Игрушки
Классический вариант подарка для маленьких детей — это игрушки. Не забудьте узнать, что сегодня в тренде.
Электронная книга
Яркая и удобная электронная книга станет для современных детей более понятным и интересным гаджетом, чем традиционные книги.
Плюшевые носки-тапочки
Подарок, который символизирует заботу о человеке.
Сертификат на мастер-классы
Это может быть посещение мастер-класса по гончарному делу или цветоделию.
Впечатления
Сходите вместе на каток, в кино или на VR-игру. Отлично проведете время вместе и повеселитесь.
Парень, девушка
Портмоне, кошелек
Можно подарить брендовый кошелек или портмоне, если ваш партнер любит красивые вещи.
Часы
Парные часы — это не только красиво, но и мило.
Поездка за границу
Совместное путешествие — идеальный подарок для вас двоих.
Гаджеты
Новый телефон, беспроводные наушники, смарт-часы — вариантов много.
Сертификат в SPA на двоих
Предлагаемые в SPA-салонах процедуры помогут восстановиться, расслабиться и отлично провести время вместе.
Коллеги
Ланч-бокс
Есть много крутых вариантов, которые понравятся вашему коллеге.
Именная кружка
Чтобы все в офисе знали, чья это кружка.
Книга
Подарок, который никогда не потеряет своей ценности.
Сертификат на массаж
Коллега точно оценит вашу заботу, ведь всем нужно снять стресс в декабре.