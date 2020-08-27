Что откроется с 31 августа в Нур-Султане

— бассейны — в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись
— тренажерные залы до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись
— спортивные комплексы для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 кв.м. на 1 посетителя
— возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов
— объекты культуры, до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок
— особо охраняемые природные территории: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих, для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках
— религиозные объекты — индивидуально, без проведения коллективных мероприятий.
Источник: zakon.kz