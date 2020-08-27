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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что откроется с 31 августа в Нур-Султане
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Сегодня в 12:39

Что откроется с 31 августа в Нур-Султане

Какие компании и предприятия возобновят работу уже в сентябре, и что нужно знать об условиях. Открываются:

— бассейны — в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись

— тренажерные залы до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись

— спортивные комплексы для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 кв.м. на 1 посетителя

— возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов

— объекты культуры, до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок

— особо охраняемые природные территории: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих, для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках

— религиозные объекты — индивидуально, без проведения коллективных мероприятий.

Источник: zakon.kz

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