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Что основатель бренда Balmain сделал раньше Кристиана Диора, и чем еще уникален этот модный дом
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Сегодня в 18:55

Что основатель бренда Balmain сделал раньше Кристиана Диора, и чем еще уникален этот модный дом

О бренде


Balmain — французский бренд, который производит одежду и аксессуары. До 2001 года название марки звучало как Pierre Balmain.


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Основатель бренда дизайнер Пьер Бальмен с детства мог догадываться, кем он станет. Вернее, профессиональный путь его был предопределен. Магазинчик текстиля в Провансе и небольшая швейная мануфактура в его родном городке Сен-Жен де Мариенн, которыми заведовал отец будущего кутюрье, притягивали магнитом юного Пьера. Он обожал ткани, с малых лет отлично разбирался в нюансах материалов.

Поступил юноша на архитектора и постигал азы этой науки, но ровно до того момента, как три рисунка-эскиза попались на глаза одному опытному модельеру, Роберу Пиге. Тот незамедлительно выкупил наброски у Пьера. Чем вызвал сомнения юноши, стоит ли посещать парижскую Академию изящных искусств дальше. Ранняя смерть отца, вследствие которой Пьер унаследовал семейное швейное дело, поспособствовала возвращению на путь истинный — к вершинам мировой моды.

Бальмен с 1936 года брал уроки у Эдуарда Молине. История моды хранит и чтит имя этого модельера, который помимо таланта запомнился тем, что был единственным ирландцем из всех известных кутюрье.

Поработал начинающий модельер и в мастерской у известного тогда в Париже мастера Люсьена Лелонга. После армейской службы, в 1939 году, началась эта важная веха в истории бренда. Здесь Пьер Бальмен получил бесценный опыт вышивки.

В 1945 году Пьер открыл в Париже свой первый бутик


В 1945 году Пьер открыл в Париже свой первый бутик. Среди клиентов его дома высокой моды были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Дженифер Джонс.

С 1970-х годов компания начала выпуск парфюмерии и аксессуаров.

В 1993-2002 годах во главе дома стоял американский модельер Оскар де ла Рента. После его ухода с поста художественного руководства, Pierre Balmain перестал участвовать в показах высокой моды.

В 2005 году во главе дома стал модельер Кристоф Декарнен. Работая над своей первой коллекцией, он принял решение переименовать бренд в Balmain для более легкого произношения.


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В 2011 году главным модельером дома был назначен Оливье Рустен, работавший ассистентом Декарнена с 2009 года. По собственному признанию модельера, он обожает гламур. Его интерпретацию стиля Balmain отличают сверкающий декор, обилие перьев, замысловатые вышивки с использованием жемчуга, бисера и стекляруса, а также рельефное шитье золотыми и серебряными нитями. Осенняя коллекция 2012 года была инспирирована изделиями Карла Фаберже.


Летом 2018 года «лицом» модного дома стала актриса Милла Йовович


Летом 2018 года «лицом» модного дома стала актриса Милла Йовович. Тогда же к рекламной кампании осенне-зимней коллекции были привлечены танцовщик Сергей Полунин и Дафна Гиннесс.

В 2018 году Оливье Рустен решил, что Balmain должен вновь вернуться в мир высокой моды.

Его первая коллекция от-кутюр «весна-лето — 2019» была представлена в Париже в январе 2019 года.


В чем уникальность


Именно Пьер Бальмен, еще раньше Кристиана Диора, начинает первым шить платья с очень узкой талией и юбкой-колоколом. Писательница Гертруда Стайн называет творения Пьера Бальмена «новым французским стилем».

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В 1947 году у Пьера Бальмена появляется ассистент — Карл Лагерфельд, впоследствии проработавший у модельера девять лет.

Пьер Бальмен, еще раньше Кристиана Диора, начинает первым шить платья с очень узкой талией и юбкой-колоколом

Помимо создания новых коллекций Бальмен активно сотрудничает с кинематографом. Так он создает костюмы для картин «Ночь нежна» Генри Кинга, «И Бог создал женщину» Роже Вадима, а также многих других фильмов. Благодаря этим работам он сильно укрепил свой успех в мире моды.

В 1998 году компания Pierre Balmain начала первый серийный выпуск миниатюрного женского хронографа, а через год также впервые начала выпуск прямоугольных титановых хронографов. В 2000 году была выпущена модель с зеркалом из отполированной стали, спрятанным в корпусе часов, а в 2001 году дизайнеры марки представили на выставке в Базеле первые в мире часы в форме кошачьего глаза.


Источники: fsntrend.com, wikipedia.org, triksklad.ru

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#мода #франция #модныйбренд #balmain
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