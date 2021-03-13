Что основатель бренда Balmain сделал раньше Кристиана Диора, и чем еще уникален этот модный дом

О бренде





Balmain — французский бренд, который производит одежду и аксессуары. До 2001 года название марки звучало как Pierre Balmain.









Основатель бренда дизайнер Пьер Бальмен с детства мог догадываться, кем он станет. Вернее, профессиональный путь его был предопределен. Магазинчик текстиля в Провансе и небольшая швейная мануфактура в его родном городке Сен-Жен де Мариенн, которыми заведовал отец будущего кутюрье, притягивали магнитом юного Пьера. Он обожал ткани, с малых лет отлично разбирался в нюансах материалов.

Поступил юноша на архитектора и постигал азы этой науки, но ровно до того момента, как три рисунка-эскиза попались на глаза одному опытному модельеру, Роберу Пиге. Тот незамедлительно выкупил наброски у Пьера. Чем вызвал сомнения юноши, стоит ли посещать парижскую Академию изящных искусств дальше. Ранняя смерть отца, вследствие которой Пьер унаследовал семейное швейное дело, поспособствовала возвращению на путь истинный — к вершинам мировой моды.

Бальмен с 1936 года брал уроки у Эдуарда Молине. История моды хранит и чтит имя этого модельера, который помимо таланта запомнился тем, что был единственным ирландцем из всех известных кутюрье.

Поработал начинающий модельер и в мастерской у известного тогда в Париже мастера Люсьена Лелонга. После армейской службы, в 1939 году, началась эта важная веха в истории бренда. Здесь Пьер Бальмен получил бесценный опыт вышивки.

В 1945 году Пьер открыл в Париже свой первый бутик



В 1945 году Пьер открыл в Париже свой первый бутик. Среди клиентов его дома высокой моды были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Дженифер Джонс.

С 1970-х годов компания начала выпуск парфюмерии и аксессуаров.

В 1993-2002 годах во главе дома стоял американский модельер Оскар де ла Рента. После его ухода с поста художественного руководства, Pierre Balmain перестал участвовать в показах высокой моды.

В 2005 году во главе дома стал модельер Кристоф Декарнен. Работая над своей первой коллекцией, он принял решение переименовать бренд в Balmain для более легкого произношения.













Летом 2018 года «лицом» модного дома стала актриса Милла Йовович

В 2011 году главным модельером дома был назначен Оливье Рустен, работавший ассистентом Декарнена с 2009 года. По собственному признанию модельера, он обожает гламур. Его интерпретацию стиля Balmain отличают сверкающий декор, обилие перьев, замысловатые вышивки с использованием жемчуга, бисера и стекляруса, а также рельефное шитье золотыми и серебряными нитями. Осенняя коллекция 2012 года была инспирирована изделиями Карла Фаберже.

Летом 2018 года «лицом» модного дома стала актриса Милла Йовович. Тогда же к рекламной кампании осенне-зимней коллекции были привлечены танцовщик Сергей Полунин и Дафна Гиннесс.

В 2018 году Оливье Рустен решил, что Balmain должен вновь вернуться в мир высокой моды.

Его первая коллекция от-кутюр «весна-лето — 2019» была представлена в Париже в январе 2019 года.





В чем уникальность





Именно Пьер Бальмен, еще раньше Кристиана Диора, начинает первым шить платья с очень узкой талией и юбкой-колоколом. Писательница Гертруда Стайн называет творения Пьера Бальмена «новым французским стилем».





В 1947 году у Пьера Бальмена появляется ассистент — Карл Лагерфельд, впоследствии проработавший у модельера девять лет.

Пьер Бальмен, еще раньше Кристиана Диора, начинает первым шить платья с очень узкой талией и юбкой-колоколом

Помимо создания новых коллекций Бальмен активно сотрудничает с кинематографом. Так он создает костюмы для картин «Ночь нежна» Генри Кинга, «И Бог создал женщину» Роже Вадима, а также многих других фильмов. Благодаря этим работам он сильно укрепил свой успех в мире моды.

В 2000 году была выпущена модель с зеркалом из отполированной стали, спрятанным в корпусе часов, а в 2001 году дизайнеры марки представили на выставке в Базеле первые в мире часы в форме кошачьего глаза.





Источники:

wikipedia.org