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Что нового вышло за неделю: трек от Mona Songz, интервью с Бибисарой Асаубаевой и не только
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Сегодня в 19:00

Что нового вышло за неделю: трек от Mona Songz, интервью с Бибисарой Асаубаевой и не только

Делимся новыми YouTube-выпусками, треками и фильмами, которые вы могли пропустить на этой неделе.


YouTube



БИБИСАРА АСАУБАЕВА: Моя семья — моя команда!

Новое интервью на канале Динары Сатжан с шахматисткой — Бибисарой Асаубаевой. В видео спортсменка рассказывает о том, как пришла к шахматам, о своем детстве, семье и многом другом.



Құралай Жарқымбаева мен Yenlik: Мұғалім болу, ауыл мектебі, ұстаз мәртебесі: Dope soz 53




Руководитель образовательной программы Teach for Qazaqstan Жаркымбаева Куралай и известная певица Yenlik в гостях у Dope soz. Интервью на казахском языке. Yenlik как бывший преподаватель делится опытом начинающего специалиста, а Куралай рассказывает, как среда влияет на школу и какие вызовы ждут учителей в разных регионах.



БАЯН АЛАГУЗОВА: Меня спасла Любовь!




Интервью о том, кто привил Баян любовь к творчеству и о начинаниях в сфере кино. Баян делится своим опытом участия в кинофестивалях.



Кыргызстанцы в ДУБАЕ. Бизнес на АРЕНДЕ АВТО — Жизнь и Работа в ОАЭ 2023

Выпуск посвящен истории Баходира Алимова, молодого парня, который приехал в Дубай и открыл бизнес по аренде дорогих премиальных авто.
Баходир рассказывает с чего он начинал, где нашел первые инвестиции и в чем особенности ведения такого бизнеса в одном из самых роскошных городов мира.



Фильмы



«Человек-муравей и Оса: Квантомания»




Фильм студии Marvel «Человек-муравей и оса: Квантомания» — это эпическое научно-фантастическое приключение с неожиданными поворотами и захватывающим экшеном. Режиссер — Пейтон Рид.
Премьера фильма состоялась 16 февраля.



«Знакомство родителей»




Мишель и Аллен состоят в отношениях и решают познакомить своих родителей друг с другом. Во время ужина выясняется, что родители не просто знакомы, а имеют множество пикантных секретов как друг от друга, так и от молодоженов.



Музыка



«Ты мне пела» — Mona Songz




Новый трек казахстанского поп-исполнителя. Релиз песни состоялся 10 февраля.


abdr. — discosexydance.




Третий по счету трек певца с альбома Hotel Amour. Релиз полноценного альбома запланирован на 28 февраля.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.