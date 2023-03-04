Что нового вышло за неделю: трек Hiro, интервью с Дмитрием Баландиным и не только

Делимся новинками YouTube-выпусков, песен и фильмов — все самое интересное, что вы могли пропустить.





YouTube





TYNDA MUSIC. Лауреат «Грэмми» впервые в Казахстане. Максим Венгеров. Айдос Мендалиев



Айдос МЕНДАЛИЕВ, молодой бизнесмен в сфере музыки в прошлом году основал проект TYNDA MUSIC. Он рассказал о своем опыте в гастролях и о том, какое отношение имеет к проекту «Не просто оркестр».







Жаһандану, История на ночь, The Last of Us (Dope soz 55)





Авторы говорят о казахстанском спорте, федерализме и влиянии людей друг на друга. Можно послушать разбор нашумевшего сериала The Last of Us.





Меруерт Мурат: Из журналиста в дизайнера одежды. «Проfashion» | Jibek Joly TV



Героиня выпуска — казахстанский дизайнер Меруерт Мурат. Она рассказала о себе и пути развития ее собственного бренда.







Про Узбекистан и Казахстан, про деньги и банки — интервью Председателя Halyk Bank Умут Шаяхметовой



В этом выпуске интервью с председателем правления системообразующего банка Казахстана — Halyk Bank — Умут Болатхановной Шаяхметовой.







Почему ты завершаешь карьеру? / Дмитрий Баландин / Зamandas



Недавно пловец, золотой призер Летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин объявил о завершении своей карьеры. В этом выпуске участники обсуждают «победную Олимпиаду» и как Дмитрий из самого худшего пловца в классе вырос до чемпиона Олимпиады.







Как устроен авторынок в Дубае? Сколько на этом зарабатывают? #бизнес #дубай #эксклюзив



Гостями выпуска стали два молодых парня, которым удалось за год построить автобизнес в Дубае. Сегодня они продают 150 машин в месяц. Герои видео разобрали автобизнес и показали, как на этом можно заработать.







Как ведет сторис миллиардер Аяз Шабутдинов?



В этом выпуске Аяз Шабутдинов, миллиардер, один из самых известных предпринимателей в СНГ.



Аяз более 10 лет регулярно и профессионально ведет блог. В выпуске рассказывают, как сделать запуск на миллиард и что самое сложное при продаже обучения.





Музыка





Raikhana Mukhlis — «МИКРОДОЗА»



Новая песня казахстанской певицы Raikhana Mukhlis. Релиз трека состоялся 28 февраля на всех музыкальных площадках.







HIRO — «Врываемся»





Трек популярного певца HIRO всего лишь за два дня поднялся на вторую строчку чарта Apple Music Kazakhstan. Динамичная песня заинтересовала слушателей ритмичным мотивом.







Nurik Barmakov — «Ты не такая как все» (Премьера клипа)

Песня молодого певца из Астаны быстро распространилась в социальных сетях, в особенности в TikTok. Пользователи поддержали первый хит исполнителя.







Фильм





«Әкім әйел»









Акиму аула нет соперников в выборах, и чтобы был хоть какой-нибудь конкурент, он ставит себе в конкуренты уборщицу. Народ, который недолюбливает акима, специально голосует за девушку, и в результате она выигрывает выборы.







«Крид 3»





После длительного тюремного заключения на свободу выходит друг детства Крида и бывший вундеркинд бокса Дэмиан «Дама» Андерсон. Он горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге.







«Сын»







Нью-Йорк. Питер переживает напряженный период отношений с его новой партнершей Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну. Но состояние Николаса ставит семью на опасный курс.





«Нюрнберг»









1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира. Среди тех, кто приезжает в город работать на Процессе — Игорь Волгин. Ему предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева.

