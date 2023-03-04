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Что нового вышло за неделю: трек Hiro, интервью с Дмитрием Баландиным и не только
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Сегодня в 11:00

Что нового вышло за неделю: трек Hiro, интервью с Дмитрием Баландиным и не только

Делимся новинками YouTube-выпусков, песен и фильмов — все самое интересное, что вы могли пропустить.


YouTube


TYNDA MUSIC. Лауреат «Грэмми» впервые в Казахстане. Максим Венгеров. Айдос Мендалиев


Айдос МЕНДАЛИЕВ, молодой бизнесмен в сфере музыки в прошлом году основал проект TYNDA MUSIC. Он рассказал о своем опыте в гастролях и о том, какое отношение имеет к проекту «Не просто оркестр».


Жаһандану, История на ночь, The Last of Us (Dope soz 55)

Авторы говорят о казахстанском спорте, федерализме и влиянии людей друг на друга. Можно послушать разбор нашумевшего сериала The Last of Us.


Меруерт Мурат: Из журналиста в дизайнера одежды. «Проfashion» | Jibek Joly TV


Героиня выпуска — казахстанский дизайнер Меруерт Мурат. Она рассказала о себе и пути развития ее собственного бренда.


Про Узбекистан и Казахстан, про деньги и банки — интервью Председателя Halyk Bank Умут Шаяхметовой


В этом выпуске интервью с председателем правления системообразующего банка Казахстана — Halyk Bank — Умут Болатхановной Шаяхметовой.


Почему ты завершаешь карьеру? / Дмитрий Баландин / Зamandas


Недавно пловец, золотой призер Летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин объявил о завершении своей карьеры. В этом выпуске участники обсуждают «победную Олимпиаду» и как Дмитрий из самого худшего пловца в классе вырос до чемпиона Олимпиады.


Как устроен авторынок в Дубае? Сколько на этом зарабатывают? #бизнес #дубай #эксклюзив


Гостями выпуска стали два молодых парня, которым удалось за год построить автобизнес в Дубае. Сегодня они продают 150 машин в месяц. Герои видео разобрали автобизнес и показали, как на этом можно заработать.


Как ведет сторис миллиардер Аяз Шабутдинов?


В этом выпуске Аяз Шабутдинов, миллиардер, один из самых известных предпринимателей в СНГ.

Аяз более 10 лет регулярно и профессионально ведет блог. В выпуске рассказывают, как сделать запуск на миллиард и что самое сложное при продаже обучения.


Музыка


Raikhana Mukhlis — «МИКРОДОЗА»


Новая песня казахстанской певицы Raikhana Mukhlis. Релиз трека состоялся 28 февраля на всех музыкальных площадках.


HIRO — «Врываемся»

Трек популярного певца HIRO всего лишь за два дня поднялся на вторую строчку чарта Apple Music Kazakhstan. Динамичная песня заинтересовала слушателей ритмичным мотивом.


Nurik Barmakov — «Ты не такая как все» (Премьера клипа)

Песня молодого певца из Астаны быстро распространилась в социальных сетях, в особенности в TikTok. Пользователи поддержали первый хит исполнителя.


Фильм


«Әкім әйел»



Акиму аула нет соперников в выборах, и чтобы был хоть какой-нибудь конкурент, он ставит себе в конкуренты уборщицу. Народ, который недолюбливает акима, специально голосует за девушку, и в результате она выигрывает выборы.


«Крид 3»

После длительного тюремного заключения на свободу выходит друг детства Крида и бывший вундеркинд бокса Дэмиан «Дама» Андерсон. Он горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге.


«Сын»

Нью-Йорк. Питер переживает напряженный период отношений с его новой партнершей Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну. Но состояние Николаса ставит семью на опасный курс.


«Нюрнберг»



1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира. Среди тех, кто приезжает в город работать на Процессе — Игорь Волгин. Ему предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.