Что нового вышло за неделю: обзор первой гастро-площади «Центр» в Астане и сингл от Ayau

Делимся самым интересным за неделю: новые интервью, обзоры, подкасты, фильмы и треки от создателей контента из Центральной Азии.





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Где поесть в Астане. Обзор первого ГастроЦентра в Центральной Азии

Обзор первого ГастроЦентра в Центральной Азии от weproject. В выпуске вы увидите часть представленных корнеров, Bau Restaurant & Karaoke. Ведущий дегустирует кухни народов мира и узнает о впечатлениях посетителей.







Кто на самом деле Жантилеу?/ Кто его родители?/ Это финал и все было ради денег и хайпа?

Кто такой Жантилеу? Как изменилась его жизнь и почему все хотят им стать? Смогут ли 5 миллионов остановить его от преследования мечты? История парня, которого еще пару недель назад все обсуждали в социальных сетях.







Хулиганы делают историю / Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек / Зamandas

Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек уже 17 лет радуют казахстанцев своими проектами с экранов телевизоров. И они все так же актуальны. Авторы и гости подкаста говорят о КВН-вском прошлом и работе с несколькими телеканалами.







Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? / Kitapal podcast #2

Второй выпуск Kitapal о миссии проекта и его целях. Авторы книг Данияр Жігітбек, Мирас Кесебаев, Шразаддин Каниязов рассказали о том, как книги влияют на жизнь читателя.







Бизнес на Авто в Дубае (ОАЭ): от $500 с каждой машины!

В этом видео автор разбирает бизнес на купле-продаже автомобилей в Эмиратах. Узнаете, как работает эта отрасль, и сколько можно здесь заработать.



Фильмы





«Вакцина от коррупции»

Комедия об организации по борьбе с ĸоррупцией. Герои создают вакцину против нового вируса. Для проверки находят двух ĸандидатов: Ардаĸу тайно вводят вакцину, а Руслана заражают «вирусом ĸоррупции». Жизнь подопытных кардинально меняется, а вирус выходит из-под ĸонтроля.







«Маған назар аудар»

Писатель-неудачник, уставший от своей жены, начинает видеть интересные сны. Засыпая, каждый раз в своем особенном сне он влюбляется в незнакомую девушку и счастливо живет с ней. Чтобы чаще видеться с девушкой, он всякими способами пытается продлить свой сон.







«Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

50 год до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить ее страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь.



Музыка





Ayau — t.s.u

t.s.u стал четвертым синглом молодой исполнительницы, дебютировавшей осенью прошлого года на лейбле «Закрытый клуб». Песню спродюсировал M’Dee.



В треке говорится о влюбленной девушке, которая готова на все ради возлюбленного.





Sadraddin — Ne sebep?

Новый сингл от молодого музыканта. Трек был записан как OST к фильму «Вакцина от коррупции».