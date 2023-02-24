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Что нового вышло за неделю: обзор первой гастро-площади «Центр» в Астане и сингл от Ayau
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Сегодня в 12:00

Что нового вышло за неделю: обзор первой гастро-площади «Центр» в Астане и сингл от Ayau

Делимся самым интересным за неделю: новые интервью, обзоры, подкасты, фильмы и треки от создателей контента из Центральной Азии.


YouTube


Где поесть в Астане. Обзор первого ГастроЦентра в Центральной Азии



Обзор первого ГастроЦентра в Центральной Азии от weproject. В выпуске вы увидите часть представленных корнеров, Bau Restaurant & Karaoke. Ведущий дегустирует кухни народов мира и узнает о впечатлениях посетителей.


Кто на самом деле Жантилеу?/ Кто его родители?/ Это финал и все было ради денег и хайпа?



Кто такой Жантилеу? Как изменилась его жизнь и почему все хотят им стать? Смогут ли 5 миллионов остановить его от преследования мечты? История парня, которого еще пару недель назад все обсуждали в социальных сетях.


Хулиганы делают историю / Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек / Зamandas



Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек уже 17 лет радуют казахстанцев своими проектами с экранов телевизоров. И они все так же актуальны. Авторы и гости подкаста говорят о КВН-вском прошлом и работе с несколькими телеканалами.


Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? / Kitapal podcast #2



Второй выпуск Kitapal о миссии проекта и его целях. Авторы книг Данияр Жігітбек, Мирас Кесебаев, Шразаддин Каниязов рассказали о том, как книги влияют на жизнь читателя.


Бизнес на Авто в Дубае (ОАЭ): от $500 с каждой машины!



В этом видео автор разбирает бизнес на купле-продаже автомобилей в Эмиратах. Узнаете, как работает эта отрасль, и сколько можно здесь заработать.

Фильмы


«Вакцина от коррупции»


Комедия об организации по борьбе с ĸоррупцией. Герои создают вакцину против нового вируса. Для проверки находят двух ĸандидатов: Ардаĸу тайно вводят вакцину, а Руслана заражают «вирусом ĸоррупции». Жизнь подопытных кардинально меняется, а вирус выходит из-под ĸонтроля.


«Маған назар аудар»



Писатель-неудачник, уставший от своей жены, начинает видеть интересные сны. Засыпая, каждый раз в своем особенном сне он влюбляется в незнакомую девушку и счастливо живет с ней. Чтобы чаще видеться с девушкой, он всякими способами пытается продлить свой сон.


«Астерикс и Обеликс: Поднебесная»



50 год до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить ее страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь.

Музыка


Ayau — t.s.u



t.s.u стал четвертым синглом молодой исполнительницы, дебютировавшей осенью прошлого года на лейбле «Закрытый клуб». Песню спродюсировал M’Dee.

В треке говорится о влюбленной девушке, которая готова на все ради возлюбленного.


Sadraddin — Ne sebep?

Новый сингл от молодого музыканта. Трек был записан как OST к фильму «Вакцина от коррупции».

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