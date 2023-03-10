Что нового вышло за неделю: интервью с Нагимушей, клип от NINETY ONE и не только

Собрали все самое интересное за прошедшую неделю: песни, фильмы, подкасты, шоу. Смотрите в материале.
YouTube
Как прошел Digital Almaty 2023 и почему важно развивать IT-экспорт
Digital Almaty 2023 — это международный цифровой форум: 150 спикеров, более 250 участников выставки, более 400 IT-компаний и 15 000 человек из 30 стран мира. Предлагаем посмотреть, как прошел Digital Almaty 2023 и узнать почему важно развивать IT-экспорт в Центральной Азии.
По офисам: как зарабатывать 1 миллиард на цветочном бизнесе
Чуть больше одного года понадобилось Адилю и Сание Тасболатовым, чтобы из одной точки в Астане разрастись до восьми городов Казахстана. Адиль рассказал, как собрать большую команду, заработать 100 000 000 и выгодно ли покупать франшизу.
Я скучаю по старой Нагимуше / Nagimuwaa / Заmandas
В этом выпуске участники обсуждают пранк, в котором Нагимушу похитили, и как это повлияло на ее жизнь. Как снимался легендарный клип «Зын Зын». А также говорят о том, как Instagram создает ложный идеальный образ пользователей.
Асель и Индира Адиль. История успеха двух сестер. «Проfashion» | Jibek Joly TV
Этот выпуск про двух сестер Асель и Индиру, создавших казахстанский бренд аксессуаров, текстиля для дома и одежды. О фабриках за рубежом и о том, какого это — работать с родной сестрой.
Sandyq Podcast. Episode 02: UnknownKazak
Во втором выпуске подкаста разговор пойдет о воспитании ребенка на казахском языке, интеллигенции нынешнего времени и о том, как завоевывать мир интеллектуально.
Кимура Шоу | Хаким Мукарам |Нурсултан Магзумов
Состоялась премьера развлекательного шоу «Кимура Шоу».
Музыка
Bakr — Вредина (Official Video)
Вышел официальный клип исполнителя Bakr на трек «Вредина».
В сети песня появилась еще в июне 2022 года.
noego — ALATAU
Исполнитель noego выпустил новый релиз под названием ALATAU. Премьера состоялась на лейбле Ozen.
NINETY ONE — SYNBAIM | Official Music Video
Группа NINETY ONE выпустила официальный клип на трек SYNBAIM.
Фильмы
«Крик 6»
Больше 20 лет прошло с того момента, как случилось первое жуткое убийство. Только выжившим жертвам известна правда. На этот раз убийца начинает слежку за старшеклассниками в городе Вудсборо.
«Рой»
В мировом океане начали происходить странные события. Они приводят к серьезным катастрофам и угрожают безопасности всего человечества. Так ученые приходят к выводу, что в воде существует неизвестная, враждебно настроенная форма жизни.
«Всемирная история: Часть 2»
Продолжение комедии Мела Брукса с названием «Часть первая» 1981 года. Брукс выступил в роле сценариста, а не постановщика. Сиквел во старой части также продолжит в комедийном жанре. В проекте поучаствовало много звезд, одна из них Эмили Ратаковски.