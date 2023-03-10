Что нового вышло за неделю: интервью с Нагимушей, клип от NINETY ONE и не только

Собрали все самое интересное за прошедшую неделю: песни, фильмы, подкасты, шоу. Смотрите в материале.





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Как прошел Digital Almaty 2023 и почему важно развивать IT-экспорт





Digital Almaty 2023 — это международный цифровой форум: 150 спикеров, более 250 участников выставки, более 400 IT-компаний и 15 000 человек из 30 стран мира. Предлагаем посмотреть, как прошел Digital Almaty 2023 и узнать почему важно развивать IT-экспорт в Центральной Азии.







По офисам: как зарабатывать 1 миллиард на цветочном бизнесе





Чуть больше одного года понадобилось Адилю и Сание Тасболатовым, чтобы из одной точки в Астане разрастись до восьми городов Казахстана. Адиль рассказал, как собрать большую команду, заработать 100 000 000 и выгодно ли покупать франшизу.







Я скучаю по старой Нагимуше / Nagimuwaa / Заmandas



В этом выпуске участники обсуждают пранк, в котором Нагимушу похитили, и как это повлияло на ее жизнь. Как снимался легендарный клип «Зын Зын». А также говорят о том, как Instagram создает ложный идеальный образ пользователей.







Асель и Индира Адиль. История успеха двух сестер. «Проfashion» | Jibek Joly TV





Этот выпуск про двух сестер Асель и Индиру, создавших казахстанский бренд аксессуаров, текстиля для дома и одежды. О фабриках за рубежом и о том, какого это — работать с родной сестрой.







Sandyq Podcast. Episode 02: UnknownKazak





Во втором выпуске подкаста разговор пойдет о воспитании ребенка на казахском языке, интеллигенции нынешнего времени и о том, как завоевывать мир интеллектуально.







Кимура Шоу | Хаким Мукарам |Нурсултан Магзумов





Состоялась премьера развлекательного шоу «Кимура Шоу».







Музыка









Bakr — Вредина (Official Video)





Вышел официальный клип исполнителя Bakr на трек «Вредина».



В сети песня появилась еще в июне 2022 года.





noego — ALATAU





Исполнитель noego выпустил новый релиз под названием ALATAU. Премьера состоялась на лейбле Ozen.







NINETY ONE — SYNBAIM | Official Music Video





Группа NINETY ONE выпустила официальный клип на трек SYNBAIM.







Фильмы





«Крик 6»





Больше 20 лет прошло с того момента, как случилось первое жуткое убийство. Только выжившим жертвам известна правда. На этот раз убийца начинает слежку за старшеклассниками в городе Вудсборо.







«Рой»





В мировом океане начали происходить странные события. Они приводят к серьезным катастрофам и угрожают безопасности всего человечества. Так ученые приходят к выводу, что в воде существует неизвестная, враждебно настроенная форма жизни.







«Всемирная история: Часть 2»





Продолжение комедии Мела Брукса с названием «Часть первая» 1981 года. Брукс выступил в роле сценариста, а не постановщика. Сиквел во старой части также продолжит в комедийном жанре. В проекте поучаствовало много звезд, одна из них Эмили Ратаковски.

