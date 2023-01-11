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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram: важные обновления месяца
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Сегодня в 11:45

Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram: важные обновления месяца

Рассказываем о последних обновлениях в Telegram, Instagram, TikTok и других социальных сетях.

Twitter

— Twitter запустил счетчик просмотров постов. Количество просмотров будет отображаться рядом с числом комментариев, ретвитов и лайков

— обновленная подписка Twitter Blue была запущена 12 декабря 2022 года. Стоимость составила $8 в месяц за веб-версию и $11 — за версию на iOS.


Instagram


— к концу декабря Instagram анонсировал набор новых функций, которые представит в 2023 году. Социальная сеть добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal.


TikTok

— в конце 2022 года TikTok добавил полноэкранный режим для просмотра видео.


Telegram

— в последние дни декабря Telegram выпустил свое финальное обновление. Среди новых функций — скрытые фото и улучшенный фоторедактор

— Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе с 2019 по 2022 год. Валовой доход приложения превысил $3 миллиона с января по ноябрь.


WhatsApp

— в начале года, мессенджер ввел поддержку функции, которая позволяет пользователям подключаться к приложению в случае блокировки

— у WhatsApp также появится функция сохранения исчезающих сообщений.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.