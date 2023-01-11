Что нового в TikTok, WhatsApp и Telegram: важные обновления месяца

Рассказываем о последних обновлениях в Telegram, Instagram, TikTok и других социальных сетях.







Twitter





— Twitter запустил счетчик просмотров постов. Количество просмотров будет отображаться рядом с числом комментариев, ретвитов и лайков

— обновленная подписка Twitter Blue была запущена 12 декабря 2022 года. Стоимость составила $8 в месяц за веб-версию и $11 — за версию на iOS.





Instagram



— к концу декабря Instagram анонсировал набор новых функций, которые представит в 2023 году. Социальная сеть добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal.





TikTok

— в конце 2022 года TikTok добавил полноэкранный режим для просмотра видео.





Telegram

— в последние дни декабря Telegram выпустил свое финальное обновление. Среди новых функций — скрытые фото и улучшенный фоторедактор

— Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе с 2019 по 2022 год. Валовой доход приложения превысил $3 миллиона с января по ноябрь.





WhatsApp

— в начале года, мессенджер ввел поддержку функции, которая позволяет пользователям подключаться к приложению в случае блокировки

— у WhatsApp также появится функция сохранения исчезающих сообщений.