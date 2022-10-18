Что нового в Кыргызстане: статус «цифрового кочевника», безвизовый режим с Мальдивами и другие новости

Спорт
Кыргызстанец стал чемпионом мира по кунг-фу
Орозали Максудов выиграл золотую медаль на Кубке мира по кунг-фу в Турции. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограм в двух дисциплинах.
Шестнадцатилетний кыргызстанец выиграл чемпионат Казахстана по практической стрельбе
Этар Усубалиев занял первое место среди юниоров на открытом чемпионате Казахстана по практической стрельбе из карабина.
Кыргызстанец Акжол Махмудов стал чемпионом мира по борьбе
В финале спортсмен выступал против Золтана Леваи из Венгрии. Он победил — 8:0.
Эльдияр Орозбаев стал чемпионом Западной Азии по быстрым шахматам
Бронзовыми призерами стали Айжан Съездбекова и мастер ФИДЕ Эржан Жакшылыков.
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл чемпионат мира по борьбе
В финале в весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Армена Назаряна из Болгарии.
Сардана Трофимова принесла Кыргызстану золото в полумарафоне
Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике
На дистанции 800 метров золотую медаль завоевал Мусулман Жоламанов, а Айнуска Калил кызы — серебряную. На дистанции 5000 метров спортсмен Тилекжан Жекшеналы уулу принес в копилку сборной бронзу.
Кыргызстанец в списке самых талантливых молодых футболистов мира
Игрок национальной и молодежной сборных Кыргызстана Бекназ Алмазбеков попал в рейтинг 60 самых талантливых молодых футболистов 2005 года рождения, который опубликовало издание The Guardian.
Кыргызстанец завоевал два золота на чемпионате Азии по гребле на байдарках
Родион Туйгунов завоевал золото в одиночном заплыве на 1000 и 500 метров. Это первая медаль в истории Кыргызстана.
Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков возглавил мировой рейтинг UWW
Борец греко-римского стиля из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков поднялся на первую строчку мирового рейтинга.
Кыргызстанцы завоевали 18 золотых медалей на Кубке мира по таэквондо GTF
В международных соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 16 стран.
Киберспортсмен из Кыргызстана прошел квалификацию на The International 2022 вместе с командой Team Secret
Кыргызстанец Бакыт Эмилжанов W_Zayac в составе европейской команды Team Secret прошел квалификацию на The International 2022.
Двенадцатилетнего кыргызстанца пригласили в знаменитую академию хоккея «Питтсбург Пингвинз»
Академия «Питтсбург Пингвинз» открыта при одноименном профессиональном хоккейном клубе, выступающем в НХЛ, пятикратном обладателе Кубка Стэнли
Культура
Кыргызстанцы дошли до полуфинала чемпионата мира по танцам в Париже
Братья Ома и Эма Асанбековы дошли до полуфинала чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже.
На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023» Кыргызстан представит Алтынай Ботоярова
Конкурс пройдет 14 января 2023 года в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, США.
Мировая премьера фильма «Эсимде» Актана Арыма Кубата состоится в Японии
Премьерный показ состоится 27 октября в столице Японии, также показы фильма пройдут 29 октября и 1 ноября.
Кыргызстан выбрал киноленту, которую отправит на соискание премии «Оскар»
Фильм кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева «Продается дом» выдвинут на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм».
Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Заслуженный артист Кыргызстана, Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос «Манас» в течение 124 часов.
Участники детского YouTube-канала DBillions теперь будут петь на кыргызском
Команда снимала ролики для детей на английском языке, используя кыргызские мотивы. В прошлом году YouTube-канал DBillions получил бриллиантовую кнопку.
Фильмы кыргызского режиссера Динары Асановой показывают в Берлине
29 октября зрители увидят ленты «Не болит голова у дятла» и «Пацаны» в кинотеатре «Арсенал» в Берлине.
Фильм «Эсимде» Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA
Церемония пройдет 11 ноября в Голд-Кост, Австралия. Фильм представлен в трех номинациях: лучший фильм, лучший сценарий и лучшее исполнение роли.
Образование
В КР запущен проект по гражданскому и цифровому образованию
Проект состоит из нескольких основных направлений: гражданское образование, цифровое образование, направление по поддержке населения для получения государственных цифровых услуг и коммуникационная площадка-коворкинг.
Юному призеру международных олимпиад по математике Федору Корнияшу вручили денежный сертификат
Федор Корнияш завоевал бронзовую медаль Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по математике — 2022, занял первое место Национальной олимпиады по математике — 2022 и третье место на Республиканской олимпиаде по математике — 2021-2022.
Путешествия
В Кыргызстане появился статус «цифрового кочевника» для иностранных IT-специалистов
Его могут получить граждане стран СНГ. Статус позволяет проживать в Кыргызстане без регистрации по месту пребывания.
Кыргызстан и Мальдивы подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме
Граждане будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда транзита и временного пребывания на территории государств сторон на срок до 30 дней.
В 2023 году планируется запустить прямые авиарейсы между Бишкеком и Сеулом
Рейсы будут выполняться в разгар туристического сезона дважды в неделю.
События
В Кыргызстане запущен новый отечественный сервис по поиску работы
Предприниматели Бишкека создали новый сайт для поиска работы newjob.kg. Он предоставит жителям Кыргызстана возможность выбирать вакансии в местных и иностранных компаниях.
В Бишкеке появился мурал, посвященный женщинам
Художники арт-группы Basicolors создали в Бишкеке новый мурал «Кыйынмын». Цель проекта — мотивировать женщин поверить в себя.
К концу года в Кыргызстане построят 21 точку отдыха для туристов RestPoint
Их строят на самых популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах в Нарыне, Таласе, на Иссык-Куле, в Оше, Кара-Куле, Узгене, Баткене.
В Бишкеке построят первый в Центральной Азии скалодром олимпийского уровня
Он будет общей площадью 800 квадратных метров.
В Кыргызстане планируют строительство солнечных и ветряных электростанций
Они будут расположены в Балыкчы, у Орто-Токойского водохранилища и в других районах страны.
В Бишкеке презентовали первый отечественный спорткар KUNAN TAITORU
На разработку дизайна и сборку спорткара потребовалось шесть лет. Над машиной работала команда из восьми человек. В основу концепта легли национальные мотивы.
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