Что нового в Кыргызстане: статус «цифрового кочевника», безвизовый режим с Мальдивами и другие новости

Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира по кунг-фу

Шестнадцатилетний кыргызстанец выиграл чемпионат Казахстана по практической стрельбе

Кыргызстанец Акжол Махмудов стал чемпионом мира по борьбе

Эльдияр Орозбаев стал чемпионом Западной Азии по быстрым шахматам

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл чемпионат мира по борьбе









Сардана Трофимова принесла Кыргызстану золото в полумарафоне









Член сборной Кыргызстана по легкой атлетике выиграла полумарафон в Алматы. Кыргызстанка преодолела дистанцию 21,1 километра за 1 час 12 минут 50 секунд, заняв первое место.





Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике



Кыргызстанец в списке самых талантливых молодых футболистов мира

Кыргызстанец завоевал два золота на чемпионате Азии по гребле на байдарках





Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков возглавил мировой рейтинг UWW





Кыргызстанцы завоевали 18 золотых медалей на Кубке мира по таэквондо GTF





Киберспортсмен из Кыргызстана прошел квалификацию на The International 2022 вместе с командой Team Secret









Двенадцатилетнего кыргызстанца пригласили в знаменитую академию хоккея «Питтсбург Пингвинз»

Культура





Кыргызстанцы дошли до полуфинала чемпионата мира по танцам в Париже





На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023» Кыргызстан представит Алтынай Ботоярова





Мировая премьера фильма «Эсимде» Актана Арыма Кубата состоится в Японии









Кыргызстан выбрал киноленту, которую отправит на соискание премии «Оскар»





Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса





Участники детского YouTube-канала DBillions теперь будут петь на кыргызском





Фильмы кыргызского режиссера Динары Асановой показывают в Берлине





Фильм «Эсимде» Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA









Образование









В КР запущен проект по гражданскому и цифровому образованию









Юному призеру международных олимпиад по математике Федору Корнияшу вручили денежный сертификат

Путешествия









В Кыргызстане появился статус «цифрового кочевника» для иностранных IT-специалистов

Кыргызстан и Мальдивы подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме









В 2023 году планируется запустить прямые авиарейсы между Бишкеком и Сеулом





События





В Кыргызстане запущен новый отечественный сервис по поиску работы





В Бишкеке появился мурал, посвященный женщинам





К концу года в Кыргызстане построят 21 точку отдыха для туристов RestPoint





В Бишкеке построят первый в Центральной Азии скалодром олимпийского уровня





В Кыргызстане планируют строительство солнечных и ветряных электростанций









В Бишкеке презентовали первый отечественный спорткар KUNAN TAITORU





Источник фотографии на обложке:

@kgznk

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