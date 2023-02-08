Что нового в Instagram, Twitter и Telegram: важные обновления прошедшего месяца

— создатели Instagram работают над новой соцсетью, в которой будут публиковаться новости
— теперь в социальных сетях Instagram и Facebook не будут блокировать фотографии, если на них изображены соски.
TikTok
— TikTok стал доступен на казахском языке. Платформа также перевела на казахский правила сообщества, которое разъясняет, какой контент можно и запрещено размещать в TikTok
— стартап казахстанских предпринимателей поможет TikTok сделать интернет-магазин. Adapt Shop стал одним из пяти мировых партнеров TikTok.
— WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе. Благодаря новой функции можно пересылать себе заметки, напоминания, ссылки и фотографии на несколько устройств
— также в WhatsApp появится функция переноса чатов без облачного копирования. Для использования опции нужно загрузить мессенджер на новое устройство и отсканировать QR-код
— WhatsApp ввел поддержку новой функции, которая позволит пользователям подключаться к приложению в случае блокировок.
Telegram
— в последнюю бета-версию Telegram был добавлен конструктор аватаров для кастомизации личного профиля, группы, канала.
— также в бета-версиях есть разделение эмодзи на несколько категорий. Эта вкладка расположилась в поисковой строке в панели эмодзи, стикеров, GIF, реакций и статусов.
— в Telegram появилась возможность автоматического перевода всех сообщений и постов в чате или канале. Однако эта функция будет доступна только пользователям с платной подпиской.