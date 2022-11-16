Что нового в Instagram, Twitter и Telegram: самые важные обновления прошедшего месяца

Рассказываем, какие обновления в популярных социальных сетях и мессенджерах произошли за прошедший месяц.





Instagram





— в конце октября количество ежемесячных активных пользователей социальной сети достигло двух миллиардов

— социальная сеть расширила возможности для защиты пользователей от негативных комментариев. Теперь можно заблокировать сразу несколько учетных записей, если они принадлежат одному пользователю

— также Instagram улучшает интерфейс для больших экранов. Изменилась веб-версия, например, появилась панель с пунктами: «Поисковый запрос», «Интересное», «Сообщения», «Уведомления», «Создать» и другими

— компания тестирует механизмы выпуска и продажи NFT в Instagram.





WhatsApp





— в мессенджере появилась новая функция — теперь пользователь может выбрать, кто будет видеть его присутствие в онлайне

— еще одно большое обновление — функция «Сообщества», которая помогает объединять несколько групп. Это удобно, если у вас есть несколько рабочих чатов, например

— также максимальное количество участников групп выросло до 1024 человек, в мессенджере появилась функция опросов

— теперь в видеозвонки можно приглашать до 32 участников

— еще одна новая функция мессенджера — возможность использовать его сразу на нескольких устройствах.





YouTube





— компания Google объявила о повышении цен на семейную подписку YouTube Premium. Например, в США цены выросли с $17,99 до $22,99 в месяц, а при оформлении через Apple App Store цена будет $29,99

— также YouTube обновил пользовательский интерфейс. Теперь пользователи могут приближать видео, а поиск фрагментов стал более удобным благодаря покадровым превью

— у видеоблогеров в YouTube появится возможность проводить совместные прямые эфиры. Сначала функция появится не всех и будет доступна только на смартфонах. Функция похожа на механизм совместных трансляций в TikTok.





Telegram





Telegram выпустил крупное обновление:

— теперь можно создавать отдельные темы-чаты в больших группах, где 200 и более участников

— к аккаунтам и чатам в Telegram теперь можно привязывать коллекционные имена, которые необходимо предварительно купить на аукционе

— расшифровка видеосообщений для премиальных подписчиков

— 12 новых официальных наборов эмодзи

— новые «ночные» темы для iOS-версии

— а для Android появилась функция изменения размера текста

— еще из нового: четыре интерактивных смайла с анимацией.





Twitter





Про Twitter за прошедший месяц было написано много, но мы поделимся планами по развитию сети от Илона Маска:

— сеть будет зарабатывать на авторах контента

— также Twitter начнет осваивать сегменты видео по аналогии с TikTok

— вероятно, в сети появится возможность перевода денежных средств.