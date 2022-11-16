Что нового в Instagram, Twitter и Telegram: самые важные обновления прошедшего месяца

Рассказываем, какие обновления в популярных социальных сетях и мессенджерах произошли за прошедший месяц.
— в конце октября количество ежемесячных активных пользователей социальной сети достигло двух миллиардов
— социальная сеть расширила возможности для защиты пользователей от негативных комментариев. Теперь можно заблокировать сразу несколько учетных записей, если они принадлежат одному пользователю
— также Instagram улучшает интерфейс для больших экранов. Изменилась веб-версия, например, появилась панель с пунктами: «Поисковый запрос», «Интересное», «Сообщения», «Уведомления», «Создать» и другими
— компания тестирует механизмы выпуска и продажи NFT в Instagram.
— в мессенджере появилась новая функция — теперь пользователь может выбрать, кто будет видеть его присутствие в онлайне
— еще одно большое обновление — функция «Сообщества», которая помогает объединять несколько групп. Это удобно, если у вас есть несколько рабочих чатов, например
— также максимальное количество участников групп выросло до 1024 человек, в мессенджере появилась функция опросов
— теперь в видеозвонки можно приглашать до 32 участников
— еще одна новая функция мессенджера — возможность использовать его сразу на нескольких устройствах.
YouTube
— компания Google объявила о повышении цен на семейную подписку YouTube Premium. Например, в США цены выросли с $17,99 до $22,99 в месяц, а при оформлении через Apple App Store цена будет $29,99
— также YouTube обновил пользовательский интерфейс. Теперь пользователи могут приближать видео, а поиск фрагментов стал более удобным благодаря покадровым превью
— у видеоблогеров в YouTube появится возможность проводить совместные прямые эфиры. Сначала функция появится не всех и будет доступна только на смартфонах. Функция похожа на механизм совместных трансляций в TikTok.
Telegram
Telegram выпустил крупное обновление:
— теперь можно создавать отдельные темы-чаты в больших группах, где 200 и более участников
— к аккаунтам и чатам в Telegram теперь можно привязывать коллекционные имена, которые необходимо предварительно купить на аукционе
— расшифровка видеосообщений для премиальных подписчиков
— 12 новых официальных наборов эмодзи
— новые «ночные» темы для iOS-версии
— а для Android появилась функция изменения размера текста
— еще из нового: четыре интерактивных смайла с анимацией.
Про Twitter за прошедший месяц было написано много, но мы поделимся планами по развитию сети от Илона Маска:
— сеть будет зарабатывать на авторах контента
— также Twitter начнет осваивать сегменты видео по аналогии с TikTok
— вероятно, в сети появится возможность перевода денежных средств.