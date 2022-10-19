Что нового в Instagram, TikTok и WhatsApp — последние обновления социальных сетей

Собрали последние новости о важных изменениях в работе популярных социальных сетей и мессенджеров.







TikTok





TikTok откроет представительство в Казахстане. Об этом заявил вице-президент компании Тео Бертрам на Международном форуме Digital Bridge. Представительство будет консультировать создателей контента, а специалисты подскажут, как правильно зарабатывать на любимом деле и интегрировать в свои видео рекламу.

Помимо этого, TikTok запускает новую функцию — теперь на комментариях под роликами можно будет поставить дизлайк. Функция постепенно будет появляться у пользователей по всему миру. Общее количество дизлайков не будет видеть ни автор комментария, ни другие пользователи. Чтобы отозвать негативную реакцию, нужно нажать на кнопку еще раз.





YouTube





В рамках мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов. На данном этапе программа проходит бета-тестирование в США, а в следующем году станет доступна пользователям сервиса из других стран.

Прежде использование музыки было проблемой для авторов контента на YouTube, поскольку им приходилось использовать треки без лицензионных отчислений, чтобы предотвратить демонетизацию своих роликов.





Instagram





В Instagram и Facebook запустили обмен NFT между пользователями. Функция тестировалась отдельными пользователями и работала в связке с криптокошельком, его нужно было подключить к профилю. NFT хранились в кошельке, их изображения можно было использовать для постов в соцсетях. Воспользоваться функцией смогут пользователи 100 стран.

Теперь в Instagram можно записывать минутные сторис. Социальная сеть увеличила продолжительность сторис в четыре раза, с 15 до 60 секунд. Тестировать нововведение начали в конце 2021 года, теперь его запустили для всех пользователей. Сторис длинной в 60 секунд не будет разбиваться на части, что сделает ее похожей на Reels.





WhatsApp





В WhatsApp появится платная подписка с двумя новыми функциями. Разработчики компании запускают подписку Premium для пользователей WhatsApp Business, которая уже доступна некоторым бета-тестерам. Новая услуга позволит пользователям создавать собственную бизнес-ссылку.

Помимо этого, приложение запустит персонализированные стикеры на основе аватара. В будущем аватары можно будет использовать в качестве маски вовремя видеозвонков и в качестве стикера. Функция находится в разработке, дата запуска еще неизвестна.





Meta





Meta представила VR-гарнитуру Quest Pro. Она создана для профессионалов, работающих с виртуальной реальностью.