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Что нового произошло в Центральной Азии в январе: спортивные победы, авиамаршруты и не только
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Удивительный Казахстан

Вчера в 19:45

Что нового произошло в Центральной Азии в январе: спортивные победы, авиамаршруты и не только

Делимся самыми вдохновляющими новостями прошедшего месяца.


Спортсмен из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков получил звание лучшего борца 2022 года в мире по греко-римской борьбе по версии Объединенного мира борьбы.

В 2022 году он стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов.


Казахстан занял первое место в международном рейтинге International Boxing Association.

На втором месте Узбекистан, затем Индия и США.

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Переводчик и поэт из Кыргызстана Есенжан Абубакиров получил премию третьей степени имени Айи Максутовой на международном литературном конкурсе Open Eurasia.


Из Кыргызстана открыты регулярные рейсы в Китай.

Китайская авиакомпания China Southern Airlines будет летать по маршруту Сиань — Бишкек — Сиань.


Казахстанский певец Ержан Максим стал обладателем Гран-при мирового конкурса WAF CONTEST.

Второе место на конкурсе и премию WAF AWARDS получила Алтынай Тулеген.

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Алайский район Кыргызстана номинировали на международную награду People’s Choice Award.

Результаты будут оглашены в марте на международной выставке в Берлине.


Теперь в Казахстане функционирует Федерация спортивного программирования.

Руководитель — Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.


С января 2023 года приложение TikTok стало доступно на казахском языке.

Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.


Музыкант из Петропавловска Давид Литвинов вошел в шорт-лист номинации «Лучший композитор» на французском конкурсе Cannes Shorts.

Четырехминутный фильм снимался специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race.

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Узбекистанские фильмы показали на международном кинофестивале в Индии.

Фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходил с 27 по 31 января в Мумбаи.


Одно из самых обсуждаемых спортивных событий января — финал Australian Open 2023. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал и заняла второе место.

По версии Женской теннисной ассоциации: WTA, казахстанка вошла в топ-10 лучших теннисисток мира и установила рекорд Australian Open 2023.


Казахстанский стартап Cerebra вошел в финал крупнейшего международного конкурса Global Startup Awards.

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Бибисара Асаубаева обыграла Сергея Карякина в седьмом туре престижных соревнований «Шахматные звезды» в категории «рапид».

Казахстанка нанесла единственное поражение на турнире одному из самых титулованных шахматистов планеты.


Казахстанская школа программирования QWANT вошла в топ-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы.

За это время школа подготовила более 800 разработчиков.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #новости #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.