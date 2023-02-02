Что нового произошло в Центральной Азии в январе: спортивные победы, авиамаршруты и не только

Делимся самыми вдохновляющими новостями прошедшего месяца.
Спортсмен из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков получил звание лучшего борца 2022 года в мире по греко-римской борьбе по версии Объединенного мира борьбы.
В 2022 году он стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов.
Казахстан занял первое место в международном рейтинге International Boxing Association.
На втором месте Узбекистан, затем Индия и США.
Переводчик и поэт из Кыргызстана Есенжан Абубакиров получил премию третьей степени имени Айи Максутовой на международном литературном конкурсе Open Eurasia.
Из Кыргызстана открыты регулярные рейсы в Китай.
Китайская авиакомпания China Southern Airlines будет летать по маршруту Сиань — Бишкек — Сиань.
Казахстанский певец Ержан Максим стал обладателем Гран-при мирового конкурса WAF CONTEST.
Второе место на конкурсе и премию WAF AWARDS получила Алтынай Тулеген.
Алайский район Кыргызстана номинировали на международную награду People’s Choice Award.
Результаты будут оглашены в марте на международной выставке в Берлине.
Теперь в Казахстане функционирует Федерация спортивного программирования.
Руководитель — Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С января 2023 года приложение TikTok стало доступно на казахском языке.
Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.
Музыкант из Петропавловска Давид Литвинов вошел в шорт-лист номинации «Лучший композитор» на французском конкурсе Cannes Shorts.
Четырехминутный фильм снимался специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race.
Узбекистанские фильмы показали на международном кинофестивале в Индии.
Фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходил с 27 по 31 января в Мумбаи.
Одно из самых обсуждаемых спортивных событий января — финал Australian Open 2023. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал и заняла второе место.
По версии Женской теннисной ассоциации: WTA, казахстанка вошла в топ-10 лучших теннисисток мира и установила рекорд Australian Open 2023.
Казахстанский стартап Cerebra вошел в финал крупнейшего международного конкурса Global Startup Awards.
Бибисара Асаубаева обыграла Сергея Карякина в седьмом туре престижных соревнований «Шахматные звезды» в категории «рапид».
Казахстанка нанесла единственное поражение на турнире одному из самых титулованных шахматистов планеты.
Казахстанская школа программирования QWANT вошла в топ-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы.
За это время школа подготовила более 800 разработчиков.