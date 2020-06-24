Что нового появится на курорте Шымбулак

На популярном казахстанском курорте планируются следующие изменения:

— будет расширяться отель S.N.e.G — к сезону дополнительно откроется 11 номеров

— будет открыт новый отель. Оператором выступит управляющая компания The Ritz-Carlton, отель будет рассчитан на 48 номеров. Также на базовой станции Медео планируется открыть 52 номера

— бар «3200» будет переформатирован в visit-центр. Из него сделают консолидатор активностей, которые предлагаются на Талгарском перевале — пешие прогулки, парапланы, катание на санях, квадроциклы летом и снегоходы зимой

— workout-площадка — планируется открыть большую бесплатную площадку с тренажерами.