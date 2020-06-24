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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что нового появится на курорте Шымбулак
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Сегодня в 10:42

Что нового появится на курорте Шымбулак

На популярном казахстанском курорте планируются следующие изменения:

— будет расширяться отель S.N.e.G — к сезону дополнительно откроется 11 номеров

— будет открыт новый отель. Оператором выступит управляющая компания The Ritz-Carlton, отель будет рассчитан на 48 номеров. Также на базовой станции Медео планируется открыть 52 номера

— бар «3200» будет переформатирован в visit-центр. Из него сделают консолидатор активностей, которые предлагаются на Талгарском перевале — пешие прогулки, парапланы, катание на санях, квадроциклы летом и снегоходы зимой

— workout-площадка — планируется открыть большую бесплатную площадку с тренажерами.

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#казахстан #алматы #путешествия #шымбулак #курорт
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