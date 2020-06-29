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Что надо знать казахстанцам об отдыхе в Турции в 2020 году
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Сегодня в 10:28

Что надо знать казахстанцам об отдыхе в Турции в 2020 году

Турция не требует справок, тестов или иных документов об отсутствии COVID-19, но туристов ожидает бесконтактная термометрия:

— если температура тела будет выше 38 градусов, путешественника ожидает тест в медпункте на пограничном контроле
— при положительном результате человека отправят в больницу. Там врачи решат: необходимо лечение или возможен карантин в отеле
— в случае хорошего самочувствия или бессимптомного заболевания туристу разрешат проживание в «карантинной комнате» изолированной зоны отеля
— если лечение займет две или более недели, отели предоставят бесплатные услуги в течение дополнительных дней
— если туристу требуется лечение в больнице, с его согласия, ему предоставят лечение до полного выздоровления.

Для таких случаев Турция предлагает страхование, покрывающее расходы на медицинское обслуживание стоимостью от 3000 до 7000 евро. Такой страховой механизм запустят с 1 июля.

Если у туриста с температурой выше 38 градусов тест даст отрицательный результат, то его поселят в специальную зону забронированного отеля.

При этом по возвращении в Казахстан все пассажиры должны пройти анкетирование, термометрию и предоставить справку об обследовании методом ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не больше пяти суток на момент пересечения границы.

Стоимость данных тестов в Турции составляет от 80 до 150 долларов.

Пассажирам, прибывшим без справки на COVID-19, необходимо пройти ПЦР-анализ в течение 48 часов со дня прилета.

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#казахстан #турция #авиарейсы
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