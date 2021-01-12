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Что мы знаем о культовых кроссовках Air Jordan
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10.01.2021

Что мы знаем о культовых кроссовках Air Jordan

Не секрет, что многие хотят иметь кроссовки Air Jordan. Давайте же узнаем о бренде и в чем уникальность этих баскетбольных кроссовок.


О бренде


Air Jordan — именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans. Основной акцент — высококачественная дорогая баскетбольная обувь и одежда. Под брендом также производится обувь для боксеров, профессиональных борцов и игроков в американский футбол.

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В 1984 году компания Nike начала осваивать рынок баскетбольных кроссовок. Чтобы обеспечить обуви Nike место на игровой площадке, компания подписала пятилетний контракт с новичком «Чикаго Буллз», атакующим защитником Майклом Джорданом. Менеджеры Nike верили в талант Джордана, они жили мечтой, что он оправдает ожидания скаутов «Быков» и поможет компании сделать кроссовки Nike популярными среди любителей баскетбола. Джордан не был заинтересован в сделке с Nike. В те годы он играл в кроссовках adidas и Converse и мечтал о предложении от этих брендов, но случиться этому было не суждено. Дизайнеры презентовали Майклу Air Jordan I, после переговоры о сотрудничестве шли в напряженной обстановке, и никто не ожидал того, что он провернул перед самым уходом. В самом конце встречи он встал и, казалось, начал уходить, но неожиданно для всех сказал культовую фразу: Let's make the deal. Именно с этой простой фразы началась новая история для Nike.


В чем уникальность


Дебют Air Jordan I состоялся в 1985 году. Черно-красная пара нарушала регламент NBA. По правилам лиги, 51% поверхности обуви должен был быть черного или белого цвета. С этого момента Nike платил 5000 $ за каждый выход баскетболиста в кроссовках Air Jordan I. Дерзкое нежелание следовать правилам принесло моментальный успех. С этого момента линия одежды и кроссовок Air Jordan практически ежегодно обновлялась передовыми моделями для баскетбола, а со временем стала и важнейшей частью лайфстайл-направления Nike.

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Начиная с Air Jordan III, дизайном моделей для Джордана занялся Тинкер Хэтфилд. Следующие 12 поколений «Джорданов» — работа Тинкера Хэтфилда. За время сотрудничества с Джорданом Хэтфилд стал для него другом. Тинкер умудрялся тонко прочувствовать, что хочет получить от кроссовок сам баскетболист. Это было абсолютным пониманием между дизайнером и спортсменом.

Вышедшие в 1992 году Air Jordan VII стали первыми баскетбольными кроссовками Jordan, в которых компания полностью отказалась от использования логотипа Nike — бренд стал фактически именным.

Потеряв отца, в 1993 году Джордан объявляет о завершении карьеры. В этом же году он начинает играть в бейсбол, и это сразу же отражается в линейке Jordan — компания выпускает Air Jordan IX, вдохновленные бутсами для бейсбола.

Чтобы сделать кроссовки Air Jordan востребованными, дизайнеры постоянно выжимали из продукта максимум. К примеру, в комплекте с Air Jordan XVII шел металлический кейс и CD-ROM для воспроизведения музыки с компакт-дисков. Из именной линии подающего надежды спортсмена превратился в передового производителя баскетбольных кроссовок и одежды.

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В 2013 году вышли уникальные Air Jordan XX8 с необычным верхом на молнии. Их представлял Расселл Уэстбрук, один из главных баскетболистов в команде Nike. Кроссовки Air Jordan вышли за рамки карьеры одного спортсмена. Мечты Nike воплотились в жизнь. На сегодняшний день линия моделей насчитывает уже 33 поколения. Линия Jordan продолжает развиваться вместе с возможностями Nike.

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