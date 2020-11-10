Что купить на AliExpress. 10 товаров от Xiaomi и других брендов со скидками до 85%

Самая большая ежегодная распродажа пройдет в этом году с 11 ноября 08:00 по 13 ноября 19:59 по времени Нур-Султана. В это время на площадке можно будет приобрести товары из любых категорий с большими скидками: от смартфонов до бытовой техники, одежды и товаров для дома, причем не только от китайских производителей, но и от российских поставщиков.
Для жителей Казахстана в этом году распродажа впервые пройдет в расширенном формате: будут доступны скидки до 90% на все категории товаров. Помимо скидок казахстанцы смогут воспользоваться специальными кодами и купонами, которые можно будет отследить на платформе.
Робот-пылесос Xiaomi
Робот-пылесос от Xiaomi — это умное устройство, которое может пылесосить и делать влажную уборку по расписанию. Робот убирает квартиру благодаря тому, что умеет строить карту помещения. Если вы давно хотели упростить процесс уборки дома, распродажа — отличная возможность приобрести такой пылесос.
Стоимость со скидкой 30%: 212 $
Ноутбук от бренда Chuwi
CHUWI — китайская компания, которая занимается проектированием, разработкой и производством планшетов и роботов-пылесосов.
Можно купить AeroBook бренда с процессором Intel i5, диагональю 15,6 дюйма, памятью 256 Гб.
Стоимость со скидкой 22%: 599,9 $
Проектор от BYINTEK
Если вы давно хотели приобрести проектор себе в дом, чтобы смотреть фильмы на большом экране, можно выбрать его на распродаже. Есть разные цены и хорошие скидки.
Стоимость со скидкой 50%: 499,9 $
3D-принтер CREALITY
Можно даже купить 3D-принтер от бренда Creality — ведущего поставщика и производителя 3D-принтеров.
Стоимость со скидкой 43%: 198,9 $
Наручные часы PAGANI
Мужские водонепроницаемые часы из нержавеющей стали с сапфировым стеклом от бренда PAGANI DESIGN.
Стоимость со скидкой 85%: 93 $
Портативный динамик Anker
Anker — китайский бренд электроники.
Если вы любите слушать музыку, можно купить портативный динамик Anker SoundCore 2 — это Bluetooth-колонка, время работы которой 24 часа.
Стоимость со скидкой 42%: 39 $
Увлажнитель воздуха для автомобиля Baseus
Baseus — это бренд цифровых аксессуаров. Предлагает увлажнитель воздуха для автомобиля для комфортного вождения.
Стоимость со скидкой 40%: 19,9 $
Умный браслет Xiaomi
Браслет Xiaomi Mi Band 5 — один из популярных умных гаджетов 2020 года и один из ожидаемых фитнес-браслетов.
Стоимость со скидкой 44%: 27,9 $
Браслет от BAMOER
BAMOER — ювелирный бренд. Можно купить посеребренный браслет с шармами. Милый подарок на Новый год.
Стоимость со скидкой 40%: 5,9 $
Квадрокоптер от XINGYUCHUANQI
Ну и, наконец, можно даже купить себе квадрокоптер с профессиональной камерой.
Стоимость со скидкой 50%: 108,9 $