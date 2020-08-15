Что изменится для пассажиров после возобновление полетов

Разработаны критерии для въезда граждан из стран, с которыми с 17 августа будет возобновлено международное авиасообщение. Одни пассажиры смогут заезжать без ограничений, а другим придется сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин.



Если эпидобстановка аналогична той, что в Казахстане, то тогда пассажир из такого государства отправляется после прилета сдавать ПЦР-тест или на самоизоляцию.



Если эпидситуация характеризуется на уровне с нашей страной, то есть соответствует тот показатель уровню заболеваемости или других показателей, характеризующих эпидситуацию в нашей стране, то для въезжавших тогда является обязательным наличием справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.



Справка должна быть давностью не более 5 дней. Если такой справки нет, то данные пассажира вносится в мобильное приложение. Он подписывает расписку, что в течение двух суток обязуется ПЦР-тестирование уже внутри страны или же сам находится под домашним карантином в течение 14 дней. Страна предоставляет возможность такой альтернативы на выбор пассажира. Это отслеживается затем в мобильном приложении, прошел ли пассажир тестирование или нет.

