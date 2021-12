Что иммигранту нужно знать о налогах в США: критерии, формы заполнения и возврат

Лилия Кенжебаева, 35 лет, город — Нью-Йорк, visa and passport specialist, @lilia.nyc.kz





О себе





Я живу в Нью-Йорке пять лет. Окончила магистратуру по специальности «Международные отношения» в The City College of New York и больше трех лет работаю в сфере консульских виз.

О налогах





Экономика и социальный уровень США держится на налоговой системе. Она кажется сложной, потому что в странах СНГ система единая, не классовая. В Штатах же существуют разные категории налогов, где каждый найдет свой вариант по уровню заработка, семейного положения, возраста и состоянию здоровья.

Если вы не состоите в браке, с вас вычтут большую сумму, чем с тех, у кого есть семья. Главе семьи, который заботиться о детях, пожилых родителях и родственниках полагается другая категория платежа. Отдельный тип налогов есть для студентов, пенсионеров, вдов, людей с ограниченными возможностями и тех, кто за ними ухаживает.

Учитывайте, что чем выше заработок, тем выше налоги.

Из обязательных налогов:

— federal income — федеральный налог

— state income — налог штата

— city income — налог города

— social security — социальное обеспечение

— medicare — медицинское обслуживание.

Есть и другие. Из суммы, указанной на чеке за две недели работы, высчитывают 25-40% в зависимости от уровня зарплаты.

Из приятных моментов — tax return. В начале следующего календарного года осуществляется возврат определенной части налогов. Сумма зависит от категории ваших выплат. С граждан с доходом выше 100 000$ в год взимается сумма больше, а возврат от налогов меньше.

Что нужно учитывать до переезда





В каждом штате своя налоговая система. Выбирая район, нужно учитывать, какую сумму будут высчитывать при работе, а также сумму земельного, социального налогов и другие нюансы. Например, в Нью-Джерси высокий социальный налог из-за того, что уровень качества местных школ лучше других. А в Калифорнии высокий налог взимается за услуги и сервисы, товар и проживание — это около 13,5%. Делавэр не облагается налогами.

Будьте готовы к тому, что после налогообложения сумма на чеке будет выглядеть скудно. Но нужно дождаться следующего года, когда вам вернут часть налогов. Иногда суммы оказываются довольно приятными.

Валерия Емельянова, Калифорния, США, консультант по переезду и поиску работы в США, @valerika.from.america

О себе





Я консультант по переезду и поиску работы в США, живу здесь с 2016 года. Комплексно подхожу к вопросам иммиграции в Америку, начиная от преподавания английского и заканчивая составлением резюме и трудоустройством в такие IT-компании, как Google, Apple и Microsoft. Также помогаю новичкам с кредитной историей.

О налогах





Весь процесс налогообложения в США зависит от штата. В Калифорнии, например, целых три уровня:

— местные налоги, которые вы оплачиваете при каждой покупке

— налоги штата, которые взимаются с зарплаты

— федеральные налоги, которые удерживаются с заработной платы.

Помимо этого, со счета отчисляются суммы на пенсию и специальную страховку для малоимущих.

В начале каждого года вы почтой получаете письма от работодателя со специальными налоговыми формами. После чего заходите на специальный сайт, заполняете поля согласно документу, и система автоматически все рассчитывает.

В случае недоплаты налогов, вас попросят внести недостающую сумму. В противном случае, через какое-то время на ваш расчетный счет поступит возврат от налоговой.

В сложных ситуациях лучше обратиться к профессионалу с лицензией, ее можно проверить на специальном сайте для налоговых бухгалтеров.

Что нужно учитывать до переезда





Налоги обязательно нужно платить, даже если вы еще не оформили документы для проживания. Причина проста — в будущем это поможет избежать проблем с оформлением документов.