Что гуглили казахстанцы в 2020 году

Google назвал самые популярные запросы казахстанцев в поисковой системе.

Больше всего наши соотечественники интересовались коронавирусом. Это слово стоит на первом месте по набираемости в казахстанском Google.

На втором «Онлайн мектеп», на третьем «42500 еңбек kz», на четвертом «Билим ленд» и Egov.kz на пятом.

Из личностей больше всего казахстанцев интересовали Коби Брайнт, Михаил Ефремов, Джо Байден и Алексей Навальный.

Самым запрашиваемым фильмом стала лента «Заражение» 2011 года, а также «Холодное сердце 2», «Джентльмены», «Паразиты» и «После — глава 2».

Из сериалов соотечественники предпочитали «Бумажный дом», «Элита», «Жестокий Стамбул», «Дочь посла» и «Постучись в мою дверь».

Источник: zakon-kz