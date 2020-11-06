Что формирует личность ребенка и в каком возрасте дети легко могут выучить буквы

Лейла Мукашева, сертифицированный монтессори-педагог, учредитель и руководитель Центра Монтессори «Жулдыз» в городе Нур-Султан, председатель «Казахстанской Ассоциации Монтессори», врач-педиатр и мама трех детей





По материалам метода Марии Монтессори и исследованиям в области мозга детей.





Ученый мир в последние годы обратил внимание на детей. Кажется, дети — это самые неизученные существа на Земле! Исследователи заметили у детей особенные проявления психики. Впервые это пронаблюдала и открыла 100 лет назад педагог, первая женщина-врач в Италии Мария Монтессори. На основе своих исследований она создала уникальный метод образования.

Ученые в области развития способностей людей поняли: чтобы разгадать человеческие возможности, мы обязаны изучать детей как прародителей человечества.

Что еще повлияло на интерес к изучению детства? Появилась необходимость понять причины возникновения у детей состояний, которые затрагивают физическое и психическое здоровье. Развитию науки о детях также помогают новые технологии, появление аппаратов для изучения мозга.

Чтобы разгадать человеческие возможности, мы обязаны изучать детей как прародителей человечества



Начнем с уникальных открытий Марии Монтессори, сделанных путем научного наблюдения. Они нашли полное подтверждение при изучении детского мозга.

Детей до шести лет природа наградила подарком — особым видом психики, который называется впитывающий разум. Это способность к самостоятельному обучению и независимости с самого начала жизни. Когда ребенок рождается, он сам дышит и ест. Потом начинает подражать и повторять то, что видит, слышит, ощущает. Он впитывает поступающую к нему информацию бессознательно. Знания проходят без препятствий, напрямую в мозг ребенка.





В мозге детей 100 миллиардов нейронов! Это превышает количество элементарных частиц во Вселенной. Природа дала детям высокий потенциал.

Что же происходит в мозге ребенка? Между клетками мозга — нейронами, в ответ на любой раздражитель образуется связь. Эти нервные связи активизируются, что и формирует мозг. Проще говоря, информация, которая поступает в мозг, формирует личность ребенка. Взрослые люди отсеивают информацию, фильтруют. Дети до шести лет впитывают информацию, как губка воду — без разбора, какая вода, чистая или мутная. Это говорит о важности окружающей ребенка среды, в том числе взрослых, которые рядом.

Создавая ребенку эстетичную среду, мы прививаем ему вкус, внутреннюю гармонию. Если взрослые говорят с ребенком красивой речью, то формируют у него хороший словарный запас и в будущем богатую речь. Если мы передаем позитивный взгляд на мир, то помогаем ребенку стать жизнерадостным человеком.

Создавая ребенку эстетичную среду, мы прививаем ему вкус, внутреннюю гармонию



Ребенка формирует то, что его окружает, он воспринимает это как норму жизни, мир для него — такой! Для ребенка в момент развития взрослый человек — это модель. Каждую минуту дети впитывают, поэтому все, что мы делаем вместе с ними — это образование! Дом, квартира, поход в магазин, гости, развивающий центр, музей, выставка, игра в песочнице, путешествия, общение с окружающими людьми, чтение книг — все это среда, которая развивает детей.

Еще один механизм, который дан ребенку для развития, называется сенситивные (чувствительные) периоды. Впервые это явление было открыто биологами у животных. Затем замечено и у детей. Цель этого механизма — помочь ребенку построить собственную психику. Это периоды особой чувствительности у детей к определенным аспектам развития. Можно назвать их окнами возможностей. В эти промежутки времени дети осваивают определенные виды деятельности легко и просто, без усилий. Например, овладевают языком, который его окружает, каким бы сложным он ни был.

Сенситивные периоды универсальны, они характерны для всех детей, начинаются и заканчиваются примерно в одном и том же возрасте. Но все дети индивидуальны, поэтому некоторые моменты могут отличаться. Это зависит от темперамента, силы характера ребенка.





Эти периоды проходят безвозвратно и никогда не повторяются. Окна возможностей открыты в определенный период, ребенок использует их, находя в окружающей среде подходящие стимулы. Когда сенситивный период прожит, можно считать, что ребенок взял для построения своей психики все, что ему необходимо. Он или использовал эту возможность, или нет. Есть случаи, когда люди находили дети-маугли, которые в сенситивный период развития языка, до трех лет, не слышали человеческую речь. К сожалению, больше заговорить на человеческом они не смогут. Момент упущен!

После завершения сенситивных периодов детям приходится прилагать усилия к изучению чего-либо, их приходится заинтересовывать и удерживать внимание. Например, дети проявляют интерес к буквам в возрасте 4 — 5,5 лет. Если в этот период дать им буквы, они с жадностью будут изучать их. Если дать буквы позже, это уже труд, а не желание.

В эти промежутки времени дети осваивают определенные виды деятельности легко и просто, без усилий



Сенситивных периодов несколько. Наша задача — знать, понимать и замечать их проявления и помогать детям удовлетворить свои потребности.

Изучая ребенка, понимаешь, что природа дает ему все, чтобы он развивался самостоятельно и становился полноценным членом общества. Задача взрослых — не быть помехой на пути его развития, помогать, способствовать! Лучшим руководством к действию взрослых будет девиз Монтессори-педагогики: «Помоги мне это сделать самому!».



