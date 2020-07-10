Что дальше. Дана Канапина о кризисе в кондитерском деле, качественных десертах и личном бренде

Как сейчас

Что делать

Мы перераспредели штат сотрудников, поняли, что нужен отдельный человек — на прием заказов по десертам.



Запустили собственную доставку, так как наша продукция требует бережного отношения, что не могут обеспечить сторонние доставки.



Пересмотрели меню, какие-то позиции, которые не подходят для доставки, убрали.



За неделю я укомплектовала свой онлайн-курс, запустила его и провела марафон.



Что дальше

В будущем я планирую продолжать делегировать не ключевые функции. Раньше я сама ходила на кухне и за всем следила, сейчас это могут делать другие люди. А я поняла, что больше сильна в маркетинге и своем личном бренде. Но это не говорит о том, что я совсем не буду заниматься готовкой. Каждое новое меню я разрабатываю сама, мне это нравится.



Мы будем продолжать делать крутой продукт, вводить новые позиции в меню. Мы можем делать еще лучше, если на это будет спрос. Мне нравится та концепция La Creme, которая есть сейчас, спускаться на более дешевые варианты мы не будем. Раньше я сама ходила на кухне и за всем следила, сейчас это могут делать другие люди. А я поняла, что больше сильна в маркетинге и своем личном бренде. Но это не говорит о том, что я совсем не буду заниматься готовкой. Каждое новое меню я разрабатываю сама, мне это нравится.Мы можем делать еще лучше, если на это будет спрос. Мне нравится та концепция La Creme, которая есть сейчас, спускаться на более дешевые варианты мы не будем.

В моем случае это был ЖК Highvill с потрясающим контингентом.Мой рецепт успеха в том, что я ничего не знала и относилась к бизнесу легко и была уверена в том, что делаю нереально крутой продукт.Через год ко мне присоединился супруг, и это стало семейным бизнесом.У нас мощная база клиентов, которые нас поддерживают. Весь карантин они заказывали доставку и писали, что будут продолжать заказывать, лишь бы мы работали. Я поняла, что у меня сильный личный бренд, ведь весь мой бизнес строится вокруг него.