Что дальше. Дана Канапина о кризисе в кондитерском деле, качественных десертах и личном бренде

Дана Канапина, 33 года, Костанайская область, основатель кондитерской La Crème
Как сейчас
50% успеха при запуске бизнеса — выбор локации. В моем случае это был ЖК Highvill с потрясающим контингентом.
Моя кондитерская была первой в столице, где продавались европейские десерты.
Я не вкладывала большие деньги в открытие и оборудование, первые вложения были 8 000 000 тенге. Мой рецепт успеха в том, что я ничего не знала и относилась к бизнесу легко и была уверена в том, что делаю нереально крутой продукт.
Я была шеф-кондитером, менеджером, маркетологом и сама занималась закупом. Через год ко мне присоединился супруг, и это стало семейным бизнесом.
Карантин показал сильные стороны моего бизнеса. У нас мощная база клиентов, которые нас поддерживают. Весь карантин они заказывали доставку и писали, что будут продолжать заказывать, лишь бы мы работали. Я поняла, что у меня сильный личный бренд, ведь весь мой бизнес строится вокруг него.
Я поняла, что для наших клиентов выпить кофе с нашим круассаном с утра — это ритуал, это для них важно.
Ни один сотрудник не был уволен, не сидел без работы и не заболел.
Мы перераспредели штат сотрудников, поняли, что нужен отдельный человек — на прием заказов по десертам.
Запустили собственную доставку, так как наша продукция требует бережного отношения, что не могут обеспечить сторонние доставки.
Пересмотрели меню, какие-то позиции, которые не подходят для доставки, убрали.
За неделю я укомплектовала свой онлайн-курс, запустила его и провела марафон.
В будущем я планирую продолжать делегировать не ключевые функции. Раньше я сама ходила на кухне и за всем следила, сейчас это могут делать другие люди. А я поняла, что больше сильна в маркетинге и своем личном бренде. Но это не говорит о том, что я совсем не буду заниматься готовкой. Каждое новое меню я разрабатываю сама, мне это нравится.
Мы будем продолжать делать крутой продукт, вводить новые позиции в меню. Мы можем делать еще лучше, если на это будет спрос. Мне нравится та концепция La Creme, которая есть сейчас, спускаться на более дешевые варианты мы не будем.