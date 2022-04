Что читать в Telegram: 52 интересных канала из Центральной Азии

С каждым днем Telegram набирает популярность среди жителей Центральной Азии. Мы собрали большой список каналов, где вы можете найти качественный контент.





Новости

Creative Asia — канал с актуальными новостями Центральной Азии и мира, ресурсами для самообразования и возможностями для обучения за рубежом. Каждый день здесь публикуются актуальные вакансии для работы в разных сферах, в том числе и удаленно. Будет интересно всем, кто хочет быть в курсе событий.





Tengrinews.kz. Официальный канал крупнейшего казахстанского информационного портала. Актуальные новости Центральной Азии и всего мира, видеоролики с места событий и структурированная информация.

Zakon.kz — одно из старейших интернет-изданий Казахстана ведет активный Telegram-канал, выпуская актуальные информационные посты о том, что происходит во всем мире.

ZTB | QAZAQSTAN — информационный портал, который начал работу в 2014 году. Telegram-канал издания обновляется каждый день постами с новостями и историями на разные темы.

ORDA. Канал информационно-аналитического портала с последними новостями и ссылками на интересные статьи. Периодически авторы выпускают удобные подборки со всеми событиями, которые случились за день.

Atameken Business — Telegram-канал с новостями из мира финансов, предпринимательства и бизнеса.

«Sputnik Кыргызстан» — издание публикует посты на важные события, которые затрагивают Кыргызстан.

«АКИpress». Новости Кыргызстана о разных сферах жизни страны: культура, спорт, экономика, общество.

24.KG. Информационное агентство, где можно найти актуальные новости Кыргызстана и остального мира.

«Дайджест — Новости Узбекистана». Новостной канал, публикующий интересные и актуальные материалы в коротком формате.

Gazeta.uz — интернет-издание существует с августа 2008 года с девизом «Новости для людей». Кроме новостей здесь вы найдете интересные статьи и медиа-материалы.

Образовательные

«Гранты, стипендии, стажировки». Проект об образовании за рубежом. Здесь можно найти полезные сведения о мировых вузах, процессе поступления и ссылки на программы стажировок и стипендий.

Dixi Scholarships. Онлайн-школа по вопросам образования Dixi ведет канал, на котором выкладывает гранты, стипендии, возможности для стажировок и гайды по разным направлениям.

«КИО олимпиада». Канал с информацией об актуальных казахстанских олимпиадах и конкурсах.

EDUgrant. Основной контент канала — стипендиальные и волонтерские программы, информация о будущих семинарах и форумах на разные темы.

Neupusti — онлайн-платформа возможностей для молодежи СНГ в сфере образования, трудоустройства и предпринимательской деятельности.

College Hub. Канал об образовании с удобной навигацией. Основные рубрики: возможности, новости, университеты, интервью.

Lasting Peace — объединение молодежи Евразии через образование и предоставление глобальных возможностей.

«Абитуриенты С Парты». Канал для абитуриентов Узбекистана с информацией, которая понадобится для поступления в университет.

«Курсы, Тренинги и Обучение в Узбекистане». Лекции, вебинары, курсы от экспертов для тех, кто живет в Узбекистане.

«Новости образования» — актуальные новости в сфере образования Узбекистана и полезная информация для школьников, абитуриентов, студентов и их родителей.

Технологии

The Tech — проект об IT, стартапах и диджитал-сфере. Здесь публикуются новости, статьи и тематически разборы.

Astana Hub — официальный канал международного технопарка IT-стартапов Astana Hub с полезной информацией для тех, кто увлечен сферой информационных технологий.

TSARKA. Новости информационной безопасности от Центр анализа и расследования кибератак. Здесь также публикуется информация о предстоящих мероприятиях в отрасли.

BlueScreen | Digital Kazakhstan — тщательно подобранные и классно поданые события про IT-технологии, игры, кибербезопасность, казахстанские и мировые тренды.

Go to IT — канал о цифровизации в Казахстане. Все о мировых трендах, IT-решениях, аналитике. Также публикуются мнения экспертов на разные темы и анонсы мероприятий.

Events | DevKG. Канал, на котором публикуется вся информация о событиях Кыргызстана в сфере IT.

Mad Devs Channel. Telegram-канал одной из самых крупных IT-компаний Кыргызстана. Здесь рассказывают о жизни организации, делятся знаниями и лайфхаками из индустрии.

UzDev Jobs — IT Jobs. Канал, на котором публикуются вакансии в сфере информационных технологий в компаниях Узбекистана и по всему миру.

IT Park Uzbekistan — официальный Telegram-канал Технопарка Узбекистана. Его цель — развитие IT-сферы в стране и создание необходимой инфраструктуры.

Маркетинг

«Маркетинг в Казахстане» — блог о маркетинге, рекламе и повышении эффективности.

Go Viral — проект дипломатической миссии США, представляет собой нетворкинг сообщество, которое проводит ежегодный фестиваль идей. Кроме того, участники проводят вебинары, встречи и конференции на тему медиа и маркетинга.

«Пятницкий маркетинг» — канал о бизнесе и маркетинге в Узбекистане. Здесь публикуются посты про события в индустрии, интересные мероприятия и мировые новости.

«Диджитализм» — авторский канал о медиарынке Узбекистана. Инсайды и новости рынка рекламы, маркетинга и бизнеса.

«Daurova про SMM». Канал о социальных сетях, их развитии и создании качественного контента, который будет привлекать аудиторию.

Путешествия

«Турагентство HT.KZ» — официальный канал турагентства HT.KZ с горящими предложениями и акциями от компании.

Nomad Soul. Здесь публикуются лучшие предложения для отдыха. Информация о бюджетных перелетах, интересных местах и лайфхаках для путешественников.

aviata.kz. Telegram-канал сервиса онлайн-бронирования авиа- и ж/д билетов. Авторы рассказывают о мировых новостях, делах компании, акциях, новых услугах.

Kazakh Tourism — здесь вы найдете информацию о туризме Казахстана — полезные новости, аналитические материалы, ссылки и публикации.

Kettik. Канал с новостями туристической сферы Кыргызстана. Кроме того, основатели проводят авторские туры и делятся информацией о предстоящих мероприятиях.

LocalTours. Авторы организуют туры и приключения по Узбекистану, Центральной Азии и всему миру. На канале вы можете увидеть отчеты с походов, увлечься и сразу же записаться.

Экономика и финансы

Kapital.kz — оперативная и актуальная информация о бизнесе, экономике и финансах Казахстана и Центральной Азии.

Energy Analytics — аналитика и экспертное мнение по энергетическому и нефтегазовому сектору.

«Сбережения и Инвестиции» — финансовое планирование и долгосрочные инвестиции в Казахстане и за его пределами.

«Казахстан Подешевле» — канал о грамотном подходе к повседневным расходам и экономии бюджета.

PULTOP.UZ — актуальные курсы валют, вклады и кредитная информация об узбекских банках.

Buxgalter.uz — все о налогах и бухгалтерском учете в Узбекистане. Консультации и рекомендации по налогообложению.

Иностранные языки

«Записки учителя». Авторский канал Адисы Кин — преподавательницы английского из США. Здесь она рассказывает о лексике, грамматике, произношении в необычной форме — смешивая в тексте слова на двух языках.

Easy English — канал, где публикуются отрывки из популярных шоу и их транскрипция на английском и кыргызском языках. Отличная возможность сразу увидеть, что значат те или иные слова.

Türk dili. Основной контент канала — словари с переводом турецких слов и выражений на кыргызский и узбекский языки.

Korean dictionary — все, для тех, кто учит корейский язык: словари, грамматика, ролики и песни. Кроме того, здесь можно узнать больше о корейской культуре.

SAM IELTS — полезный канал, если вы учите английский язык и готовитесь к сдаче экзамена IELTS.