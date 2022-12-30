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Что читать в 2023 году: мемуары принца Гарри, автобиография Квентина Тарантино и не только
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29.12.2021

Что читать в 2023 году: мемуары принца Гарри, автобиография Квентина Тарантино и не только

В 2023 году выйдет множество интересных книжных новинок. Собрали подборку из самых ожидаемых произведений. Сохраняйте, чтобы ничего не пропустить.


Квентин Тарантино, «Размышления о кино»

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Cinema Speculation — слияние автобиографии режиссера и его субъективного взгляда на теорию кино. В своей книге Тарантино рассказывает о том, какие фильмы смотрел в детстве и какие люди его окружали.

Книга на английском вышла в ноябре 2022 года. Перевод на русский язык издательство Individuum планирует выпустить в 2023 году.


Принц Гарри, «Запасной»

«Запасной» — это первая книга мемуаров от принца Гарри. Автор планирует выпустить еще две работы этого цикла. В книге принц рассказывает о своем детстве во дворце, отношениях с матерью и том, что он чувствовал после ее гибели.

Книга выйдет в свет в январе 2023 года.


Джонатан Коу, «Борнвилл»

Джонатан Коу — современный английский писатель. В произведении «Борнвилл» автор рассказывает о жизненном пути Мэри из пригорода Бирмингема и описывает такие события, как Чемпионат мира по футболу, свадьба Чарльза и Дианы и пандемию COVID-19.


Джулия Оцуки, «Пловцы»

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Герои этой книги — люди разного возраста и социального положения, которые вместе ходят на тренировки по плаванию. Их объединяет только бассейн. Когда его внезапно закрывают, для каждого из них заканчивается небольшой, но важный этап в жизни.


Ханья Янагихара, «До самого рая»

«До самого рая» — большая книга о проблемах современной цивилизации. В центре сюжета любовный треугольник Дэвида, Эдварда и Чарльза. Книга поделена на три части. В первой говорится об альтернативно-вымышленном прошлом — 90-х годах XIX века. Вторая часть рассказывает о 80-90-х годах прошлого столетия, а события третьей части происходят в 2040-90-х, в традиционно машинизированном постапокалипсисе.


Эрнест Клайн, «Второму игроку приготовиться»

Продолжение научно-фантастического романа американского писателя Эрнеста Клайна. На русском языке будет опубликовано в 2023 году.

Уэйд Уоттс становится миллиардером и хозяином GSS. Также он получает гарнитуру, которая позволяет пользователям OASISа испытывать полный спектр ощущений.


Дженни Ли, «Анна К»

Анна К 17 лет, и она находится на вершине общества Манхэттена и Гринвича. У нее идеальный бойфренд, Александр В. Но однажды она встречает Алексея Вронского, известного плейбоя, скитающегося по школам-интернатам.


Трейси Добмайер, Венди Кацман, «Девочки с блестящим будущим»

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В центре сюжета три женщины, которые мечтают, чтобы их дочери поступили в Стэнфордский университет. Но на потоке только одно свободное место. На что готовы пойти матери, чтобы победить в этой гонке за престижным будущим для своих детей?


Бернхард Шлинк, «Внучка»

Бернхард Шлинк — немецкий юрист и писатель. Его книга «Внучка» — это история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени.


Шелби Ван Пелт, «Удивительно яркие существа»

Роман рассказывает о пожилой женщине по имени Това Салливан, посменной работнице в аквариуме Соуэлл-Бей и ее невероятной дружбе с гигантским тихоокеанским осьминогом Марселлусом.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.