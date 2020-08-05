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Chocofamily запустил новый продукт по быстрой доставке продуктов
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Сегодня в 13:08

Chocofamily запустил новый продукт по быстрой доставке продуктов

Казахстанский холдинг Chocofamily анонсировал запуск нового проекта «Рядом» на базе приложения «Рахмет» ― бесплатной доставки продуктов от любой суммы за 15 минут.

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Проект «Рядом» ― это бесплатная доставка продуктов от любой суммы всего за 10-15 минут. Магазин начинает работу с 08:00, так что можно заказать свежий хлеб и кофе, позавтракать и ехать на работу. Команда проекта контролирует качество и сроки годности всех товаров в момент приемки у поставщика и второй раз ― в момент сборки заказа. А если пользователю не понравится товар, он сможет вернуть за него деньги за одну секунду прямо в приложении.

В ближайшие один-два месяца сервис позволит видеть дату изготовления товара и срок годности прямо в приложении, а также сможет предсказывать время доставки в зависимости от загрузки команды доставки.

В течение трех-четырех месяцев Chocofamily будет тестировать процессы на первой точке в Алматы в квадрате улиц Сейфуллина-Абая-Манаса-Габдуллина. До конца 2021 года планируется открыть 30 складов доставки в Алматы и 15 складов в Нур-Султане, до конца 2022 года ― быть в 15 городах Казахстана.

«Сегодня мы начинаем революцию в ритейле и верим, что через два-три года люди во всех городах Казахстана перестанут ходить в магазины за продуктами. Теперь магазин будет приезжать к пользователю», ― рассказал СЕО Chocofamily Рамиль Мухоряпов.

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#казахстан #chocofamily #рахмет #рядом
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