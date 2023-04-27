Число пользователей Spotify превысило 500 миллионов человек

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify впервые преодолел отметку в полмиллиарда ежемесячных активных пользователей. Этому поспособствовал выход компании на новые рынки.

Число ежемесячных активных пользователей сервиса потокового аудио Spotify выросло до 515 миллионов в I квартале 2023 года, превзойдя ожидания компании и прогноз аналитиков в 500 миллионов, согласно данным IBES от Refinitiv.

Число премиум-подписчиков, на которых приходится большая часть доходов Spotify, выросло на 15%, до 210 миллионов, превысив прогнозы в 206 миллионов. Прогноз по количеству премиум-подписчиков в 217 миллионов на текущий квартал также превзошел ожидания в 212 миллионов. Во II квартале компания ожидает, что число пользователей составит 530 миллионов.

На презентации для инвесторов в Нью-Йорке основатель Spotify Даниэль Эк рассказал о планах по привлечению 1 миллиарда пользователей к 2030 году и достижению годового дохода в $100 миллиардов. Компания также обещала высокую прибыль от дорогостоящей экспансии на рынок подкастов и аудиокниг.

Источник: incrussia.ru



