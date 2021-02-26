Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chislo-mezhdunarodnyh-reysov-uvelichat-v-kazahstane
Число международных рейсов увеличат в Казахстане
173
/
/

Вчера в 10:57

Число международных рейсов увеличат в Казахстане

Число международных рейсов увеличат в Казахстане:

— Турция — дополнительно 4 рейса

— Узбекистан — 4 рейса

— Кыргызстан — 2 рейса

— Украина — 1 рейс.

А также с 1 марта в Казахстане ослабят карантин.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #авиаперелет #авиакомпании
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В КазГЮУ проведут «День консультаций»
2897
Новости на 11 июля: кубок по прыжкам на лыжах с трамплина и парусная регата в Казахстане
696
Библиотека электронных книг MyBook предлагает подписку на месяц бесплатно
844