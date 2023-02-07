Чингиз Есельбаев из Кыргызстана о работе VFX-специалистом и создании графики для фильма Гая Ричи

Визуальные эффекты — неотъемлемая часть современной киноиндустрии. Мы познакомились со специалистом этой сферы и попросили рассказать подробнее о своей работе.





Чингиз Есельбаев, город — Алматы, Compositing artist, CG-artist, @chingiz.eselbaev

Как все началось

Мне с детства нравилось кино. Ребенком я проводил много времени у телевизора. А позже появился компьютер, и я увлекся видеоиграми. Нравилось смотреть ролики, в которых играли профессиональные команды. Чтобы понять, как они создаются, изучал монтажные программы.

Полноценно в сферу VFX я вошел в 2012 году. Работал с рекламой. Делал монтаж, оформление, анимации. Со временем полностью перешел в киноиндустрию. Теперь занимаюсь компьютерной графикой в фильмах и сериалах. Моя специализация — Compositing. Это совмещение двух или нескольких изображений в одно, внесение новых элементов или удаление лишних из готового видео и так далее. Все это делается на пост-обработке.

Самый значимый проект на данный момент — работа над компьютерной графикой и визуальными эффектами в фильме Гая Ричи «Операция «Фортуна», где в главной роли играет Джейсон Стейтем.

Что нужно для работы VFX-специалистом

Один из главных навыков VFX-специалиста — усидчивость. Вы должны быть готовы сидеть за компьютером по 10 часов и больше. Изучать сайты, читать литературу, смотреть уроки на YouTube, просматривать тематические форумы и чаты.

Для профессиональной работы понадобится мощный компьютер







Важно быть стрессоустойчивым. В нашей сфере часто горящие дедлайны. Нужно решать проблемы оперативно.

Еще для профессиональной работы понадобится мощный компьютер. Задачи требуют больших технических ресурсов. Поэтому чем лучше компьютерное оснащение, тем быстрее вы сможете делать проекты.

Как собрать хорошее портфолио

Есть специализированные площадки, на которых можно создать свое портфолио вроде Beehance или ArtStation. Я перепробовал разные, но остановился на Instagram. Для меня это самый «рабочий» вариант. Однажды одну из моих работ опубликовала страница с миллионом подписчиков. После этого ко мне пришло более 20 клиентов из США, Германии, Франции и других стран. И я понял, что страницу в Instagram стоит вести активно.

Не советую выкладывать в портфолио все работы. У меня на странице около 10% от всех проектов. Лучше выделять кейсы, на которые вы потратили много усилий. Например, во время работы над фильмом «Пальма» мне нужно было вставить новый фон, но в кадре летала муха. Чтобы сделать все безупречно, я вырезал ее на каждом кадре, и на это ушло много времени.

Искать заказы на работу можно в социальных сетях: Telegram-каналы, группы в Facebook и «ВКонтакте».

Где учиться на VFX-специалиста

В VFX много направлений. Кому-то понравится делать 3D-анимацию, а другому — заниматься текстурами. Поэтому для начала стоит воспользоваться YouTube. На хостинге можно найти много интересных каналов, попробовать себя во всем и найти то, что нравится. Определившись, можно записаться на курсы. Советую отличный ресурс — fxphd.com. На сайте есть уроки по всем направлениям. Можно купить подписку за 100 $ и скачать любые материалы, которые вам понадобятся. Желательно иметь хотя бы небольшое понимание программ, с которыми предстоит работать.

Для быстрого роста можно поработать на студию. За год-два можно добиться хороших результатов. На фриланс стоит уходить, уже имея наработанные навыки и клиентскую базу.

Советы начинающим

Главное, чтобы работа приносила удовольствие. Если занимаешься тем, что нравится, можно проводить за этим сутки и быстро впитывать информацию.

Нужно уметь глубоко погружаться в тему. Недостаточно пройти один курс. Это скорее первая ступень. Дальше все зависит от вашего упорства и количества внимания, которое вы уделяете на работу.