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Чимин из BTS выпустил дебютный сольный альбом Face и клип на Like Crazy
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Главный

Сегодня в 11:21

Чимин из BTS выпустил дебютный сольный альбом Face и клип на Like Crazy

24 марта Чимин из BTS выпустил свой первый официальный альбом в качестве сольного исполнителя. В Face шесть треков: Like Crazy и ее англоязычная версия, Face-off, Interlude: Dive, Alone и Set Me Free Pt. 2, который был выпущен неделю назад.



В создании альбома принимали участие талантливые музыканты: Pdogg, Supreme Boi, GHSTLOOP, EVAN, BLVSH и Крис Джеймс, а также руководитель группы RM. В альбоме Чимин встречается с самим собой и готовится к новому старту в качестве сольного исполнителя.

Заглавный трек Like Crazy — это песня в жанре синти-поп, сочетающая в себе интенсивные звуки синтезатора и ударных с печальным тембром.

Источник: yesasia.ru

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