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Чимин из BTS показал сольный клип Set Me Free Pt.2
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Главный

Сегодня в 11:00

Чимин из BTS показал сольный клип Set Me Free Pt.2

Чимин, участник BTS, поделился сольным треком Set Me Free Pt.2. По звучанию он получился довольно необычным: в нем оркестровые и хоровые партии сочетаются с современными хип-хоп-ритмами.



Вместе с синглом Чимин опубликовал клип с мощной хореографией, снятый Оуи Кимом. Режиссер ранее работал с BTS над видео Interlude: Shadow, а также сотрудничал с Twice, Seventeen, NCT 127 и Tomorrow X Together.

Set Me Free Pt.2 появится на дебютном сольном альбоме Чимина Face релиз которого состоится 24 марта.

Источник: soyuz.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.