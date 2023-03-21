Чимин из BTS показал сольный клип Set Me Free Pt.2

Чимин, участник BTS, поделился сольным треком Set Me Free Pt.2. По звучанию он получился довольно необычным: в нем оркестровые и хоровые партии сочетаются с современными хип-хоп-ритмами.

Вместе с синглом Чимин опубликовал клип с мощной хореографией, снятый Оуи Кимом. Режиссер ранее работал с BTS над видео Interlude: Shadow, а также сотрудничал с Twice, Seventeen, NCT 127 и Tomorrow X Together.

Set Me Free Pt.2 появится на дебютном сольном альбоме Чимина Face релиз которого состоится 24 марта.

Источник: soyuz.ru