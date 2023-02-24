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Chihoon Jeong о том, как переехал в Центральную Азию из Южной Кореи и основал сеть кофеен в Алматы и Бишкеке
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Chihoon Jeong

город — Алматы, предприниматель, @exorotic

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Сегодня в 16:45

Chihoon Jeong о том, как переехал в Центральную Азию из Южной Кореи и основал сеть кофеен в Алматы и Бишкеке

До переезда в Алматы Chihoon Jeong успел пожить в Париже, Сеуле, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке и даже в Бишкеке! В материале подробнее о его деятельности, причине переезда в Казахстан и о создании Flask Coffee.


Chihoon Jeong

О себе

Я родом из Южной Кореи. Позиционирую себя как художник, предприниматель. Занимаюсь проектами, которые связаны с искусством и культурой.

До переезда в Казахстан я четыре года жил в Бишкеке. А до этого работал художником в Нью-Йорке. Мне нравится путешествовать. Я всегда хотел пожить в совершенно незнакомом месте, ведь именно в таких местах можно многому научиться. Поэтому, когда я приехал в Центральную Азию, был удивлен. У меня были «вау» эмоции.

О переезде и первом впечатлении

Я впервые посетил Казахстан в 2015 году. На тот момент жил в Бишкеке, но Алматы сильно от него отличался. Город показался мне хорошо развитым, везде было чисто и красиво. Но по-настоящему я полюбил Алматы уже после переезда в Казахстан в 2018 году.

Chihoon Jeong

Во время одной из конференций в Бишкеке я встретил будущую супругу. Она родом из Казахстана и приехала в Кыргызстан по работе. В 2017 году мы стали встречаться, а затем решили пожениться. На тот момент у меня уже был бизнес в Бишкеке, но я думал о том, чтобы расширять его в Алматы. Так что переезд случился вовремя.

О деятельности

В Бишкеке у меня есть известный проект Chicken Star. Это заведение корейской кухни, где готовят жареных цыплят. Оно был довольно популярным в Бишкеке, и мы решили открыться в Алматы. Но, к сожалению, я открыл его за девять месяцев до пандемии. Понял, что ресторанному бизнесу в это время придется нелегко, потому что люди будут готовить дома. Но, скорее всего, будет расти спрос на кофе, потому что обычно у людей дома нет профессиональной кофемашины. Поэтому в сентябре 2020 года я открыл Flask Coffee. И это решение было правильным.

Все проекты, которыми я занимаюсь, так или иначе связаны с искусством, культурой и людьми

Во Flask мы уделяем большое внимание specialty-кофе. Specialty-кофе — это не только про качество, но и про экологичность продукта. У нас есть цель к концу года подавать зерна только от фермеров, с которыми мы выстроили хорошие отношения. Вот почему на следующей неделе я отправляюсь в Панаму и Колумбию, чтобы лично посетить такие фермы.

Chihoon Jeong

Помимо Flask, я занимаюсь и другими проектами. Недавно мы с другом запустили модельное агентство. Мы находим талантливых людей в Центральной Азии и даем им возможность работать на международном рынке. С еще одним другом мы продюсируем балет в Бишкеке.

Все проекты, которыми я занимаюсь, так или иначе связаны с искусством, культурой и людьми. Я стремлюсь к тому, чтобы делать мир лучше, а людей счастливее. Главная цель — построить более устойчивое будущее для следующего поколения.

О Казахстане

Моя жена — местная кореянка. Мы заметили, что в нашей культуре и традициях есть как сходства, так и отличия. Например, в Казахстане корейцы чтят более старые традиции, которые мы в Южной Корее больше не практикуем.

Также в Центральной Азии я столкнулся с другой рабочей культурой и с языковым барьером.

В Казахстане живут милые и добрые люди

В Казахстане живут милые и добрые люди. В отличие от людей в Южной Корее или Штатах, местные жители заботливые, всегда помогают друг другу.

О планах

Chihoon Jeong

В ближайшие три года я хочу сделать Flask самым экологичным заведением, где подают specialty-кофе. Хочу, чтобы у нас люди могли быть собой, общаться, налаживать отношения и просто радоваться жизни.

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#казахстан #алматы #южнаякорея #бизнес #экспаты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.