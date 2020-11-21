Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
cherta-polovina-zhizni-basta-vypustil-al-bom-basta-40
«Черта, половина жизни»: Баста выпустил альбом «Баста 40»
57
/
/

Сегодня в 11:51

«Черта, половина жизни»: Баста выпустил альбом «Баста 40»

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выпустил новый альбом под названием «Баста 40». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и YouTube Music.

На пластинке 23 трека, среди них — фиты с ATL, Скриптонитом, Noize MC, Эрикой Лундмоен, Anikv, Moscow Gospel Team, T-Fest и другими артистами.

Как сообщил Вакуленко в интервью Apple Music, «Баста 40» — это его рассказ о себе за все 40 лет жизни. «Это черта, половина жизни при хорошем раскладе. Нужно было оглянуться, посмотреть на себя и поговорить о чем-то серьезном. Это диалог с самим собой 18-летним. Каким я хотел быть в 18? Кем я стал? Какие моменты я хотел бы исправить в своей жизни?», — сказал Баста.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#баста #музыка #новыйальбом
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Эверест снова открывается для туристов
287
Билли Айлиш и Дженнифер Гарнер стали номинантами Webby Award
512
В Риме вводят единый билет для топ-достопримечательностей
448