Чемпионка Кыргызстана и Центральной Азии в женском киберспортивном CS:GO о том, как хобби переросло в работу

Поговорили с профессиональным игроком в CS:GO Джамилей Алагозовой о том, как она стала киберспортсменом и попросили ее поделиться советами для начинающих.





Джамиля Алагозова, 23 года, город — Бишкек, киберспортсмен и стример по CS:GO, @jammie_5

О себе

Я с детства люблю компьютерные игры. «Подсадили» старшие братья. Сначала играли в PlayStation, а компьютер появился, когда мне было лет семь. С тех пор осваивала компьютерные игры.

Увлечение CS 1.6 и CS:GO было моим хобби, которое переросло во что-то большее. Сегодня я занимаюсь тем, что мне нравится, и зарабатываю, участвуя в турнирах.

Сначала играла для себя, проводила время с друзьями, а в 2016 году узнала о киберспорте. На тот момент индустрия уже быстро развивалась. Мы собрали команду из игроков с равным уровнем опыта. Тогда началась профессиональная карьера, и я поняла, что киберспорт — большая ниша, где нужно много тренироваться и работать.

В 2018 году у меня начало что-то получаться. Тогда проходил международный турнир WESG. На нем могли участвовать команды с участниками из одной страны. Девушек у нас тогда играло немного, поэтому я была в команде с парнями. Мы выиграли квалификацию Кыргызстана. Так я стала чемпионкой страны. В итоге заняли второе место по Центральной Азии, но не поехали в Китай, так как слот был только один.

В следующем году на этом турнире я играла уже с девушками. Тогда правила изменились, и в команде могли быть участники из двух стран. Поэтому я играла с девушками из Казахстана. Мы стали победителями Центральной Азии. Должны были поехать в Куала-Лумпур на чемпионат всей Азии — Asia Pacific, но его отменили в связи с пандемией.

В 2020 году я играла в российской команде. Мы заняли пятое-шестое место на международном европейском турнире.

В этом году анонсировали женские турниры с призовым фондом в 500 000 $. Это сумма на весь год на разные ивенты. Мы с командой принимаем в них участие.

Что нужно, чтобы стать киберспортсменом

Просто играть — недостаточно. Если есть интерес и желание пробиться в киберспорт, нужно искать команду похожего уровня. Из навыков потребуются хладнокровие, умение быстро принимать решения и большое количество знаний по игре. Важно не только уметь стрелять, но и мыслить тактически и стратегически — понимать, что может сделать соперник и что нужно сделать тебе, чтобы его переиграть.





В командных играх нужно улучшать навыки коммуникации. Информация — это 50% победы. Играть одному легче. Если тебе не нравятся слова другого игрока, его можно заблокировать. В команде — все иначе. Необходимо прислушиваться к тиммейтам. Поэтому первое, на что нужно смотреть при выборе команды — чтобы вы подходили друг другу по общению.

Также важно собирать разные роли. Они различаются в каждой дисциплине. Например, в CS есть капитан, который дает указания, снайпер, саппорт, игроки на крайних точках — люркеры, и многие другие.

Нужно обладать выдержкой, принимать критику, учитывать ее и расти дальше.

О киберспорте в Центральной Азии и мире

В Центральной Азии проблемы с интернетом. Многие говорят, что не могут играть наравне с игроками из Европы. У них задержка на сервере меньше. в связи с чем есть преимущество в доли секунды. Но если привыкнуть, это перестает быть проблемой. Многие профессиональные игроки из наших стран, которые входят в топ-20 мира, этому пример.

В Кыргызстане есть киберспортивное сообщество «Эскейп», в котором я состою. Его основатель — профессиональный игрок в Dota 2, Бакыт W_Zayac Эмилжанов. Мы устраиваем турниры, участие в которых может быть первым шагом на пути к становлению настоящим профессионалом. Здесь же можно выиграть первые призовые и показать родителям, если они относятся к этому увлечению с недоверием.

В мире киберспорт развивается с невероятной скоростью

Профессионально в Кыргызстане лучше развивается Dota 2. Здесь больше игроков, которые проводят встречи, развивают сообщество и обучают новичков. Мы стараемся не отставать.

В Казахстане проводится много турниров как офлайн, так и онлайн от таких организаций, как Pinger.Pro или Qazaq CyberSport Federation.

В Центральной Азии развиваются мобильные игры — PUBG Mobile, League of Legends и другие. Доминирует Казахстан. В этой стране проводятся больше всего турниров по разным дисциплинам.

В мире киберспорт развивается с невероятной скоростью. Также растут и суммы призовых. К примеру, последний The International — турнир по Dota 2, набрал 41 000 000 $ призового фонда. Если сравнивать с первым, который прошел в 2011 году, сумма в 40 000 раз больше.

Киберспорт — перспективная отрасль, но она требует жертв. Здесь не выйдет просто сидеть и зарабатывать. Не всегда получится найти организацию, которая вас примет. Поэтому советую не уходить полностью в киберспорт, отказываясь от учебы или других хобби. Как и в любом спорте, здесь можно перегореть, получить физическую или моральную травму. Для таких случаев нужен план Б

Советы начинающим

Если вы хотите пробиться в киберспорт, нужно находить группы в социальных сетях, подписываться на интересующие вас дисциплины, собирать команду и участвовать.

В Кыргызстане, информацию обо всех турнирах собирает сообщество «Эскейп». В Казахстане, этим занимается Pinger.Pro. Можно подписаться на стримеров или игроков. Я часто выкладываю информацию о турнирах, которые проводятся как в Кыргызстане, так и в Казахстане.





Чем раньше начинаешь играть, тем лучше. Игрокам, которые входят в топ-10 уже под 30 лет. В 32-35 многие уходят с профессиональной сцены и становятся, например, тренерами.

В киберспорте много работы. Здесь нужны не только игроки, но и организаторы турниров, журналисты, фотографы, режиссеры, комментаторы, аналитики, психологи, тренера. Сюда могут влиться даже те, кто никогда не увлекался играми.

В киберспорте нет друзей для тех, кто хочет развиваться профессионально. Если один из вас допустил ошибку, вы можете поссориться.

О планах

Мы с командой играем на турнире ESL Impact с призовым фондом в 150 000 $. Это групповая стадия, по результатам которой две команды из восьми поедут в американский Даллас.

Также раз в две недели проходят Cash Cup — промежуточные турниры с суммой призовых 1000 $.

В планах полететь на LAN-турнир и представлять свою страну как первая девушка-киберспортсменка из Кыргызстана.