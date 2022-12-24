Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы с 25 по 30 декабря 2022 года

25-30 декабря в Алматы состоится Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы.

Организаторы Чемпионата ФИДЕ и Казахстанская Федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им.Балуана Шолака. Призовой фонд Чемпионата составляет 1 миллион долларов.

Генеральным партнером Чемпионата мира выступает компания Freedom Broker, которая обеспечивает весь призовой фонд. Партнерами турнира также стали Lancaster Group, Shokan Ualikhanov School, отечественный стартап Chess Legends, производитель воды Turan и предприятие «Тиолайн».

Фавориты открытого Чемпионата — действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии с рейтингом 2859 в декабрьском списке, Хикара Накамура из США с рейтингом 2768, Фабиана Каруана из США — 2766, Ян Непомнящий, ФИДЕ — 2793, Аниш Гири — Нидерланды, 2764, Александр Грищук — ФИДЕ, 2745, Шахрияр Мамедьяров — Азербайджан, 2740, Ян-Кшиштоф Дуда — Польша, 2729, Юй Янъи́ — Китай, 2728, действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв — Франция, 2737 — Блиц.

Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина — ФИДЕ, 2584, Катерина Лагно — ФИДЕ, 2563, Хампи Конеру — Индия, 2572, Тан Жонгуй — Китай, 2518, Нана Дзагнидзе — Грузия, 2517, Харика Дронавали — Индия, 2507, Жансая Абдумалик — Казахстан, 2496, Сарасадат Хамедальшарьех — Иран, 2490, Антоанета Стефанова — Болгария, 2442, действующие чемпионы Александра Костенюк — ФИДЕ, 2520 — рапид, Бибисара Асаубаева — Казахстан, 2440, а также многие другие звезды.

Для участия в открытом чемпионата рейтинг должен быть не ниже 2550, в женском не ниже 2250. Также допускаются действующие национальные чемпионы вне зависимости от рейтинга и 10 номинантов от президента ФИДЕ, также 15 номинантов для открытого турнира или 10 номинантов для женского турнира от организаторов.

Больше информации о Чемпионата мира, включая график и билеты вы можете найти на официальном веб-сайте мероприятия.

Билеты можно купить здесь.