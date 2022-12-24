Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chempionat-mira-po-shahmatam-proydet-v-almaty-s-25-po-30-dekabrya-2022-goda
Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы с 25 по 30 декабря 2022 года
120
Главная
/
Возможности
/
Новости

Вчера в 17:39

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы с 25 по 30 декабря 2022 года

25-30 декабря в Алматы состоится Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.

Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы.

Организаторы Чемпионата ФИДЕ и Казахстанская Федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им.Балуана Шолака. Призовой фонд Чемпионата составляет 1 миллион долларов.

Генеральным партнером Чемпионата мира выступает компания Freedom Broker, которая обеспечивает весь призовой фонд. Партнерами турнира также стали Lancaster Group, Shokan Ualikhanov School, отечественный стартап Chess Legends, производитель воды Turan и предприятие «Тиолайн».

Фавориты открытого Чемпионата — действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии с рейтингом 2859 в декабрьском списке, Хикара Накамура из США с рейтингом 2768, Фабиана Каруана из США — 2766, Ян Непомнящий, ФИДЕ — 2793, Аниш Гири — Нидерланды, 2764, Александр Грищук — ФИДЕ, 2745, Шахрияр Мамедьяров — Азербайджан, 2740, Ян-Кшиштоф Дуда — Польша, 2729, Юй Янъи́ — Китай, 2728, действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв — Франция, 2737 — Блиц.

Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина — ФИДЕ, 2584, Катерина Лагно — ФИДЕ, 2563, Хампи Конеру — Индия, 2572, Тан Жонгуй — Китай, 2518, Нана Дзагнидзе — Грузия, 2517, Харика Дронавали — Индия, 2507, Жансая Абдумалик — Казахстан, 2496, Сарасадат Хамедальшарьех — Иран, 2490, Антоанета Стефанова — Болгария, 2442, действующие чемпионы Александра Костенюк — ФИДЕ, 2520 — рапид, Бибисара Асаубаева — Казахстан, 2440, а также многие другие звезды.

Для участия в открытом чемпионата рейтинг должен быть не ниже 2550, в женском не ниже 2250. Также допускаются действующие национальные чемпионы вне зависимости от рейтинга и 10 номинантов от президента ФИДЕ, также 15 номинантов для открытого турнира или 10 номинантов для женского турнира от организаторов.

Больше информации о Чемпионата мира, включая график и билеты вы можете найти на официальном веб-сайте мероприятия.

Билеты можно купить здесь.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #чемпионатмира #турнир #шахматы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Элементы системы «Умный город» внедрят в Аркалыке
2388
Российский стартап Freestylo привлек €500 тысяч инвестиций
1795
Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBr...
1414
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.