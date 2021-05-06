Чемпионат Азии по триатлону состоится в Нур-Султане

3-5 сентября 2021 года впервые в Центральной Азии в Триатлон парке в Нур-Султане пройдет Чемпионат Азии по триатлону. Континентальное первенство станет главным событием соревновательного сезона по триатлону 2021 года.

В чемпионате примут участие атлеты категорий U19 (атлеты до 19 лет), U23 (до 23 лет) и Mixed Relay (эстафетные команды). Атлеты категории U19 будут определять чемпиона Азии на спринтерской дистанции, которая состоит из 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Атлеты категории до 23 лет будут состязаться на олимпийской дистанции — 1500 м плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Эстафетные команды, в состав которых входят по двое мужчин и женщин, будут покорять дистанцию, состоящую из плавания на 250 м, велогонки на 6,6 км и бега на 1,6 км.

Ожидается, что в индивидуальном зачете чемпионата примут участие 130 атлетов из азиатских стран. Участники будут бороться за очки в мировой рейтинг.