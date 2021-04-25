Чемпионат Азии по триатлону: казахстанцы вошли в топ-10

В японском городе Хатцукаичи прошел Чемпионат Азии по триатлону 2021 года. Гонка прошла на стандартной дистанции, которая состояла из плавания на 1500 м, велогонки на 40 км и бега на 10 км.

В соревновании приняли участие более 50 атлетов категории Elite из Японии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Филиппин, Южной Кореи, Гонконга, КНР и Монголии.

В мужской гонке лучшим из казахстанцев стал Дарын Конысбаев. Он финишировал на восьмой позиции (1 ч. 55 мин. 31 сек.), уступив победителю 6 минут и 32 секунды. На девятой строчке разместился Аян Бейсенбаев, который финишировал за 1 час 55 минут и 42 секунды. Еще один представитель нашей страны Семен Пивоваров показал девятнадцатый результат — 2 часа 1 минута и 29 секунд. Ануар Турубаев и Александр Автушко не смогли завершить гонку.

В женской гонке лучший результат среди казахстанок показала Арина Шульгина, которая финишировала пятой. Ее результат — 2 часа 11 минут и 6 секунд. Екатерина Шабалина разместилась на шестой позиции с результатом 2 часа 11 минут и 13 секунд.