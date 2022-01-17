Чем заняться в Боровом зимой: Крымские бани, катание на оленях и интерактивный музей

Рассказываем, чем уникален пятизвездочный отель Rixos Borovoe и какие развлечения есть в курортной зоне зимой.





1. Найти уютное жилье для комфортного отдыха





В Боровом, есть множество вариантов жилья разного ценового сегмента. Можно арендовать комнату в гостевом доме, забронировать номер в отеле или найти современный коттедж со всеми удобствами.

Вот несколько новых мест, которые могут вам понравиться:

Rixos Borovoe — пятизвездочный отель на берегу озера Щучье. Недавно здесь появился новый формат проживания — Family Villa. Вилла включает гостиную со столовой зоной, спальные комнаты, сауну с выходом на террасу для барбекю, оборудованную кухню и уголок с пианино и книжной полкой. Весь интерьер выполнен в скандинавском стиле, а в гостиной есть собственный камин. Идеальное место для семейного уединения с комфортом.





Источник фотографии:

nationalgeographic.kz

На территории отеля также можно найти все необходимое для отдыха: зимние развлечения, рестораны, SPA&Wellness центр и многое другое.

Baitas Hotel — новый отель, расположен на берегу озера «Боровое». Здесь есть комфортные номера, фитнес-клуб, SPA-центр.

Wyndham Garden Burabay открыл двери в декабре 2021 года. Это четырехзвездочный курортный отель для семейного отдыха. На территории есть SPA, бассейн, ресторан, клуб, караоке.





2. Покататься на коньках на озере





Озеро «Боровое» красиво не только летом, но и зимой. Любители красивых фотографий могут сделать запоминающиеся снимки прямо на льду. А самые смелые могут взять с собой коньки, покататься по озеру рядом со скалой Жумбактас и сделать красивейшие фотографии и видео. Если своих коньков нет, недалеко от санатория «Окжетпес» работает пункт проката.









Если вы приехали в Боровое с детьми, рекомендуем посетить местную Резиденцию Санты — Burabayland.

Здесь есть следующие развлечения: горка, каток, а также пункт проката лыж, тюбингов и коньков. Еще можно арендовать и покататься на квадроциклах и снегоходах. Но самое интересное — катания на лошадях, оленях и упряжках хаски.





4. Узнать, что такое Крымские бани





Баня — один из любимых видов отдыха для казахстанцев. И если вы относитесь к числу людей, которые ценят подобный формат, в Боровом обязательно стоит посетить Крымские бани.









Этот уникальный банный курорт расположен на территории отеля Rixos Borovoe. Сюда приезжают люди из разных городов и регионов, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Здесь царит особая атмосфера и положительная энергетика. Помимо привычных парилок, на территории есть водорослевый грот, комната-сеновал, специальные процедуры, качели и даже костровище.







5. Покататься на горных лыжах или сноуборде





Многие думают, что кататься на горных лыжах и сноуборде можно только в Алматы или в Восточном Казахстане. Но курорты с трассами есть и недалеко от Борового.

Например, горнолыжный комплекс «Нуртау» @ski_burabay расположен по трассе Нур-Султан — Кокшетау. На территории есть гостиница и домики, кафе, прокат горных лыж и сноубордов. Главное, заранее уточнить, достаточно ли снега на трассе для комфортного катания.

Еще одна база — «Ак Желкен» @lyzhbaza_akzhelken. Находится на юго-восточном берегу озера Щучье. Здесь можно арендовать лыжи и покататься.





6. Устроить пикник с видом на озеро

Зимний пикник — это красиво, уютно и вкусно. Оденьтесь потеплее, возьмите с собой красивый плед, термос с горячим чаем и друга, чтобы было веселее. Местные рекомендуют устраивать пикник на вершине горы Болектау, откуда открывается шикарный вид на озеро.





7. Посетить Мультимедийный интерактивный комплекс





Недавно на территории курорта, а именно на поляне Абылай хана, начал работу новый Мультимедийный интерактивный комплекс.





Здесь можно прогуляться по мультимедийным залам, посетить 5D аттракцион «Полет птицы Самрук», а еще зайти в Coffee Boom и перекусить.





8. Прокатиться на новом колесе обозрения, @koleso_obozreniya_burabay





Колесо обозрения в Боровом работает не только летом, но и зимой. Оно находится в самом центре курорта, а с высоты аттракциона открывается шикарный вид на национальный парк.





Источник фотографии на обложке: @nimax.kz