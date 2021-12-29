Чем заняться на выходных: 12 бесплатных курсов об искусстве и культуре

Чем заняться в свободное от работы время? Научиться чему-то новому! Собрали список курсов, которые помогут вам найти новое хобби.





Уроки рисования от Enterclass









Enterclass — платформа для обучения рисованию и живописи. Видео-курсы проходят в онлайн-формате, смотреть их можно на любом устройстве: компьютере, ноутбуке, планшете, смартфоне. Программы курсов рассчитаны как на начинающих, так и на увлеченных любителей и профессионалов.

Вас научат рисованию акварелью, простым карандашом и смешанной техникой. А еще здесь можно найти два курса по фотографии. В описании к каждому можно увидеть список материалов, которые вам понадобятся в ходе занятий.





Engineering Health: Introduction to Yoga and Physiology от New York University





Курс о том, как правильно заниматься йогой и медитацией. Здесь вам расскажут об основных методах и приемах, практическом и теоретическом влиянии этих практик на здоровье.

Занятия состоят из лекций, физических упражнений и чтения научных статей. К каждому из них прилагаются русские субтитры. Всего курс длится около 54 часов. Будет интересно как начинающим, так и тем, кто уже сделал первые шаги в йоге.





«Главные философские вопросы» от Arzamas.academy и Европейского университета в Санкт-Петербурге









Модульный образовательный проект, который состоит из нескольких сезонов. В каждом несколько лекций и дополнительных материалов с заданиями и статьями для самостоятельного чтения.

Большинство занятий ведется Артемием Магуном, доктором философии в University of Strasbourg. Он расскажет о том, что такое любовь, истина и свобода мысли.





Writer’s workshop от TedEd





TED известен прежде всего ежегодными конференциями. Но у организации есть и другие проекты. Один из них — TedEd, где авторы выкладывают анимированные ролики с участием специалистов в разных сферах.

Одно из самых популярных направлений — писательское мастерство. В разделе больше 50 уроков, в которых вам расскажут о том, как сделать героев живыми, создать напряжение в сюжете и успешно закончить произведение.





Introduction to Food and Health от Stanford University









Ведущие специалисты Stanford University рассказывают, как правильно оптимизировать рацион, для того, чтобы оставаться здоровым. К концу курса студенты научатся определять полезные и вредные продукты. То, что нужно после новогодних праздников.

В конце курса бонус — несколько простых рецептов, которые помогут вам питаться вкусно и полезно.





«Краткая история всего» от ПостНауки и Яндекс.Кью





Большой проект из пяти сезонов, в котором ученые и популяризаторы науки расскажут вам о том, как зарождалась Вселенная, появилась наша планета и к чему это нас привело.

Содержание курсов, разнообразное: от анимационных роликов до научных статей. Отличает курс простота изложения и понятная терминология. А тесты в каждом разделе мотивируют продолжать обучение.





Pixar in a Box от Pixar Animation Studios

Большой проект, который рассказывает о том, как работают специалисты анимационной студии Pixar. Всего здесь 14 частей, они затрагивают все сферы производства мультфильмов, от сторителлинга до моделирования. Каждый курс можно проходить по отдельности, вне очереди.

Здесь вас научат «оживлять» прыгающие шарики, собирать разных роботов и взрывать виртуальные фейерверки. Все это и не только в коротких обучающих роликах от экспертов своего дела.





Modern Art & Ideas от The Museum of Modern Art





Курс для тех, кто хочет узнать больше о современном искусстве. Всего здесь пять больших тем: «Места и пространство», «Искусство и самобытность», «Преобразование повседневных предметов» и «Искусство и общество».

Занятия проводятся кураторами, которые рассказывают об идеях и главных течениях современного искусства через экспонаты музея.





Что такое «видеоарт» и чем он отличается от кино? Как художник управляет вниманием зрителя? Что видео заимствует у перформанса, живописи и скульптуры? На эти и другие вопросы отвечает искусствовед Александра Першеева.









Автор курса Вадим Басс — историк архитектуры, доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт‑Петербурге.

На занятиях лектор рассказывает о том, что и как говорит нам архитектура и учит студентов читать ее сообщения. Здесь восемь видео-лекций и больше 20 материалов для самостоятельного изучения.





Курс учит создавать мультфильмы. Здесь три большие части:

— лекционная, где известные мультипликаторы делятся своим взглядом на профессию

— практическая, в которой разбираются технические требования

— творческая с заданиями, результаты которых можно выложить на обсуждение с другими студентами.





Курс для тех, кто только вступает в мир фотографии. Здесь вам расскажут все основы этого искусства: от настроек камеры до компоновки фотографий и их публикации.

Студенты, которые прошли занятия, могут скачать PDF-файл со всеми лекциями и дополнительными материалами, которые помогут учиться дальше.