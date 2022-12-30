Чем заняться на каникулах: зимние развлечения в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте

1. Поиграть в настольные игры

2. Заняться зимними активностями







Вот катки в Когда, если не в Новый год, ходить на каток, кататься с горки или на лыжах и сноубордах.Вот катки в Ташкенте Астане и в Алматы

3. Устроить просмотр фильмов и мультфильмов









Для этого у нас есть Классный вариант для совместного отдыха — включить фильмы с новогодней атмосферой и кушать мандарины.Для этого у нас есть список нетипичных атмосферных фильмов и современные мультфильмы , которые понравятся детям и взрослым.

4. Устроить зимнюю фотосессию





В Алматы это можно сделать Во время зимних праздников нельзя не устроить магическую фотосессию: елка, улыбающиеся лица родных и близких и хорошее настроение.В Алматы это можно сделать здесь , а в Ташкенте здесь

5. Прочесть книги, которые давно откладывал

В новогодние праздники у вас будет много свободного времени, которое можно провести с пользой за чтением книг.

6. Посетить новые места в городе



Если не знаете, куда сходить, вот списки новых мест в городах Центральной Азии: в Астане , в Алматы , в Бишкеке и в Ташкенте

7. Составить список дел на год и начать их выполнять

Благодаря такому занятию вы не только обеспечите себе нескучные каникулы, но и сформулируете цели на предстоящий год.

8. Сходить в SPA

У нас есть отличные подборки, которые в этом помогут:

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9. Посетить новогодние ярмарки







Такие ярмарки проходят весело и атмосферно. Вы сможете купить приятные подарки для себя и близких людей, сделать красивые фотографии и познакомиться с новыми людьми. Такие ярмарки проходят весело и атмосферно. Вы сможете купить приятные подарки для себя и близких людей, сделать красивые фотографии и познакомиться с новыми людьми.

10. Съездить в загородный отель или на зону отдыха

Свежий воздух, сугробы и лес — крутая идея для времяпровождения. В Астане есть классные места . Вот список локаций в Бишкеке . Интересные отели в Ташкенте . И места для отдыха в Алматы

11. Устроить необычное свидание под куполом

Ташкенте. Свидание на крыше с шикарными видом на город — волшебное времяпрепровождение для вас и вашего партнера. И мы знаем, где это можно сделать в Алматы , в Астане , в Бишкеке

12. Посетить заведения, где еще не был

Астане и Алматы.



Больше о жизни в городах Центральной Азии на страницах проекта «Город24». Делимся списками мест с классной атмосферой и вкусной едой в Бишкеке