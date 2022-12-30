Чем заняться на каникулах: зимние развлечения в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте

1. Поиграть в настольные игры
Настольные игры — это популярный способ времяпрепровождения для компании друзей и в кругу семьи.
Где можно поиграть в настольные игры: в Ташкенте, в Алматы, в Астане и в Бишкеке.
2. Заняться зимними активностями
Вот катки в Ташкенте, Астане и в Алматы.
3. Устроить просмотр фильмов и мультфильмов
Для этого у нас есть список нетипичных атмосферных фильмов и современные мультфильмы, которые понравятся детям и взрослым.
4. Устроить зимнюю фотосессию
В Алматы это можно сделать здесь, а в Ташкенте здесь.
5. Прочесть книги, которые давно откладывал
6. Посетить новые места в городе
7. Составить список дел на год и начать их выполнять
8. Сходить в SPA
У нас есть отличные подборки, которые в этом помогут:
— Бишкек
— Ташкент
— Астана
— Алматы.
9. Посетить новогодние ярмарки
Такие ярмарки проходят весело и атмосферно. Вы сможете купить приятные подарки для себя и близких людей, сделать красивые фотографии и познакомиться с новыми людьми.
10. Съездить в загородный отель или на зону отдыха
11. Устроить необычное свидание под куполом
12. Посетить заведения, где еще не был
Больше о жизни в городах Центральной Азии на страницах проекта «Город24».