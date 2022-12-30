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Чем заняться на каникулах: зимние развлечения в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте
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Город Нур-Султан

02.01.2020

Чем заняться на каникулах: зимние развлечения в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте

Если вы проводите выходные в городе, смотрите нашу подборку зимних развлечений в кругу семьи, друзей или наедине с самим собой.

1. Поиграть в настольные игры

настольные игры

Настольные игры — это популярный способ времяпрепровождения для компании друзей и в кругу семьи.

Где можно поиграть в настольные игры: в Ташкенте, в Алматы, в Астане и в Бишкеке.

2. Заняться зимними активностями
Когда, если не в Новый год, ходить на каток, кататься с горки или на лыжах и сноубордах.

Вот катки в Ташкенте, Астане и в Алматы.

3. Устроить просмотр фильмов и мультфильмов


фильмы

Классный вариант для совместного отдыха — включить фильмы с новогодней атмосферой и кушать мандарины.

Для этого у нас есть список нетипичных атмосферных фильмов и современные мультфильмы, которые понравятся детям и взрослым.

4. Устроить зимнюю фотосессию


Во время зимних праздников нельзя не устроить магическую фотосессию: елка, улыбающиеся лица родных и близких и хорошее настроение.

В Алматы это можно сделать здесь, а в Ташкенте здесь.

5. Прочесть книги, которые давно откладывал


книги

В новогодние праздники у вас будет много свободного времени, которое можно провести с пользой за чтением книг.

6. Посетить новые места в городе


Если не знаете, куда сходить, вот списки новых мест в городах Центральной Азии: в Астане, в Алматы, в Бишкеке и в Ташкенте.

7. Составить список дел на год и начать их выполнять


список дел

Благодаря такому занятию вы не только обеспечите себе нескучные каникулы, но и сформулируете цели на предстоящий год.

8. Сходить в SPA


У нас есть отличные подборки, которые в этом помогут:
Бишкек
Ташкент
Астана
Алматы.

9. Посетить новогодние ярмарки

ярмарка

Такие ярмарки проходят весело и атмосферно. Вы сможете купить приятные подарки для себя и близких людей, сделать красивые фотографии и познакомиться с новыми людьми.

10. Съездить в загородный отель или на зону отдыха


зима

Свежий воздух, сугробы и лес — крутая идея для времяпровождения. В Астане есть классные места. Вот список локаций в Бишкеке. Интересные отели в Ташкенте. И места для отдыха в Алматы.

11. Устроить необычное свидание под куполом


Свидание на крыше с шикарными видом на город — волшебное времяпрепровождение для вас и вашего партнера. И мы знаем, где это можно сделать в Алматы, в Астане, в Бишкеке и Ташкенте.

12. Посетить заведения, где еще не был


xmas

Делимся списками мест с классной атмосферой и вкусной едой в Бишкеке, Астане и Алматы.

Больше о жизни в городах Центральной Азии на страницах проекта «Город24».

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#астана #алматы #бишкек #ташкент #город24
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