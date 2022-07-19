Чем заняться летом в Астане и в Боровом: 16 летних развлечений на любой вкус

Чек-лист для тех, кто задумывается о том, что половина лета уже позади и надо бы наверстать упущенное.





Астана

Sup board Nur-Sultan, @supboard_astana

Предлагают совместные sup-прогулки, йогу и туры по рекам и озерам Центрального Казахстана.





Wake park Astana, @wake_park_astana

Первый столичный вейк парк, который работает по будням и выходным. Можно взять в аренду гидрокостюм и покататься на надувных плюшках.





Сложно представлять летнюю Астану без теплохода. То, что нужно теплым вечером, чтобы полюбоваться городом. Находятся на набережной Центрального парка.





Конный спорт сегодня доступен и астанчанам. Есть занятия с тренером. Абонемент на 10 уроков стоит 60 000 тг.

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Фехтование — интересное и экзотическое хобби. В этой школе фехтовать учат с нуля. Подходит для детей и взрослых. Месяц занятий стоит от 25 000 тг.

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Здесь вы можете взять частные уроки большого тенниса с опытным мастером. Также доступна аренда кортов.

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На территории ледового дворца много лет работает стрелковый клуб. Здесь вас научат меткости и самообладанию. При желании можно просто учиться, а также вступить в сообщество.

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Научиться гольфу можно прямо в Астане. Роскошное хобби для искушенных. В клубе работают профессиональные тренеры, которые обучат любого.





Центральный городской пляж

Находится в Центральном парке, рядом с набережной. Здесь песчаный берег, есть лежаки, игровые площадки. Вход взрослым 500 тенге, детям 200 тенге.

Боровое

Burabay Marine Club, @yacht_borovoe

Аренда supboard и катамаранов, прокат парусных яхт в Боровом и Щучинске. Есть услуга фотосессии на яхте.





Развлечения в Rixos Borovoe Hotel, @rixosborovoe

На территории отеля есть пляжный клуб La Volna. Из развлечений предлагают подводное плавание с аквалангом, снорклинг и виндсерфинг, аквапарки, катания на катамаране и дайвинг.





Подъем на воздушном шаре, @gorizont_burabai_avia

На поляне Абылай хана можно подняться на воздушном шаре на высоту 50 метров, провести фотосессию, полюбоваться природой и даже сделать предложение руки и сердца.





В аквапарке есть три бассейна: спортивный, детский и джакузи, три горки, а также финская сауна, хамам и русская баня.





Развлечения в Wyndham Garden Burabay, @wyndhamgardenburabay

На территории отеля открылся клуб @forest_nightclub, караоке-бар, где можно приятно провести время. Есть SPA, закрытый и открытый бассейны.





Популярный аттракцион в Боровом высотой в 42 метра. Находится за музеем природы.





Supboard, @mdt_supboard

В Боровом можно взять напрокат supboard, есть серфинг с веслом, а также совместные катания и экскурсии.





Больше интересных мест и мероприятий в аккаунте @gorod24_astana.