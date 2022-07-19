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Чем заняться летом в Астане и в Боровом: 16 летних развлечений на любой вкус
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Сегодня в 12:09

Чем заняться летом в Астане и в Боровом: 16 летних развлечений на любой вкус

Чек-лист для тех, кто задумывается о том, что половина лета уже позади и надо бы наверстать упущенное.


Астана

Sup board Nur-Sultan, @supboard_astana

Предлагают совместные sup-прогулки, йогу и туры по рекам и озерам Центрального Казахстана.


Wake park Astana, @wake_park_astana

Первый столичный вейк парк, который работает по будням и выходным. Можно взять в аренду гидрокостюм и покататься на надувных плюшках.


Теплоход, @esil.astanaa


esil.astanaa

Сложно представлять летнюю Астану без теплохода. То, что нужно теплым вечером, чтобы полюбоваться городом. Находятся на набережной Центрального парка.


Конный спорт, @tulpar.club

Конный спорт сегодня доступен и астанчанам. Есть занятия с тренером. Абонемент на 10 уроков стоит 60 000 тг.

Фехтование, @diestra_fencing

Фехтование — интересное и экзотическое хобби. В этой школе фехтовать учат с нуля. Подходит для детей и взрослых. Месяц занятий стоит от 25 000 тг.

Большой теннис, @ktf_nursultan_tennis

Здесь вы можете взять частные уроки большого тенниса с опытным мастером. Также доступна аренда кортов.

Стрелковый клуб, @alauicepalace

На территории ледового дворца много лет работает стрелковый клуб. Здесь вас научат меткости и самообладанию. При желании можно просто учиться, а также вступить в сообщество.

Гольф-клуб, @golf_club_astana


golf_club_astana

Научиться гольфу можно прямо в Астане. Роскошное хобби для искушенных. В клубе работают профессиональные тренеры, которые обучат любого.


Центральный городской пляж

Находится в Центральном парке, рядом с набережной. Здесь песчаный берег, есть лежаки, игровые площадки. Вход взрослым 500 тенге, детям 200 тенге.

Боровое

Burabay Marine Club, @yacht_borovoe

Аренда supboard и катамаранов, прокат парусных яхт в Боровом и Щучинске. Есть услуга фотосессии на яхте.


Развлечения в Rixos Borovoe Hotel, @rixosborovoe


rixosborovoe

На территории отеля есть пляжный клуб La Volna. Из развлечений предлагают подводное плавание с аквалангом, снорклинг и виндсерфинг, аквапарки, катания на катамаране и дайвинг.


Подъем на воздушном шаре, @gorizont_burabai_avia

На поляне Абылай хана можно подняться на воздушном шаре на высоту 50 метров, провести фотосессию, полюбоваться природой и даже сделать предложение руки и сердца.


Аквапарк «Инжу», @aquapark.inju


aquapark.inju

В аквапарке есть три бассейна: спортивный, детский и джакузи, три горки, а также финская сауна, хамам и русская баня.


Развлечения в Wyndham Garden Burabay, @wyndhamgardenburabay

На территории отеля открылся клуб @forest_nightclub, караоке-бар, где можно приятно провести время. Есть SPA, закрытый и открытый бассейны.


Колесо обозрения, @koleso_obozreniya_burabay

Популярный аттракцион в Боровом высотой в 42 метра. Находится за музеем природы.


Supboard, @mdt_supboard

В Боровом можно взять напрокат supboard, есть серфинг с веслом, а также совместные катания и экскурсии.


Больше интересных мест и мероприятий в аккаунте @gorod24_astana.

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#астана #боровое #кудасходить #лето
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.