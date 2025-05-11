Чем вас удивит город Балканабад — 5 фактов о городе в Туркменистане

Рассказываем, чем известен один из крупных городов Туркменистана, о котором вы, возможно, мало знаете.

Нефтяное месторождение

Балканабад был основан в 1933 году как поселок рядом с Закаспийской железной дорогой в связи с развитием нефтяного месторождения. Сегодня это промышленный центр нефтегазовой отрасли.

Небит-Даг

Изначально город имел название Нефте-Даг, затем Небит-Даг, что означает «нефтяная гора». Современное название получил в 1999 году.

Близость к древнему Шелковому пути

Рядом с Балканабадом находится караван-сарай Ташарват, расположенный на ветке древнего Шелкового пути.

Съемки кино

В 1968 году местные пейзажи впервые попали в кино. Здесь снимали сцены из кинофильма «Золотой теленок».

Балканабадская ГЭС

Город также стал энергетическим центром благодаря Балканабадской газотурбинной электростанции. Станция обеспечивает электроэнергией не только регион, но и экспортирует ее в соседние страны.