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Чем вас удивит город Балканабад — 5 фактов о городе в Туркменистане
Центральная Азия

07.05.2025

Чем вас удивит город Балканабад — 5 фактов о городе в Туркменистане

Рассказываем, чем известен один из крупных городов Туркменистана, о котором вы, возможно, мало знаете.


Нефтяное месторождение

Балканабад был основан в 1933 году как поселок рядом с Закаспийской железной дорогой в связи с развитием нефтяного месторождения. Сегодня это промышленный центр нефтегазовой отрасли.


Небит-Даг

Изначально город имел название Нефте-Даг, затем Небит-Даг, что означает «нефтяная гора». Современное название получил в 1999 году.


Близость к древнему Шелковому пути

Рядом с Балканабадом находится караван-сарай Ташарват, расположенный на ветке древнего Шелкового пути.


Съемки кино

В 1968 году местные пейзажи впервые попали в кино. Здесь снимали сцены из кинофильма «Золотой теленок».


Балканабадская ГЭС

Город также стал энергетическим центром благодаря Балканабадской газотурбинной электростанции. Станция обеспечивает электроэнергией не только регион, но и экспортирует ее в соседние страны.

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