Чем уникален Нобелевский фестиваль который пройдет в Астане 26-28 октября

1. Нобелевский фестиваль — крупнейший праздник науки и образования

Нобелевский фестиваль — крупнейшее научно-образовательное событие, в котором ежегодно участвуют более 14 лауреатов Нобелевской премии, мировые новаторы и 500 000 участников из 155 стран.

Пятый Nobel Fest пройдет с 26 по 28 октября 2022 года на казахском, английском, турецком, китайском, арабском, узбекском и русском языках в шести студиях — Азербайджане, Германии, Турции, Пакистане, Китае, Узбекистане и Казахстане.

Спикеры Нобелевского фестиваля — известные представители науки, образования и технологий, такие как Джордж Черч, профессор Гарварда и самый знаменитый генетик мира, Юваль Ной Харари, мировой историк и автор бестселлера Homo Sapience, Люк Джулия, создатель Siri и главный инженер Renault, Джонатан Медведь, глава венчурного фонда OurCrowd и один из основателей Израильской силиконовой долины, известный политолог Казахстана Досым Сатпаев, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, глава Халык Банк Умут Шаяхметова, председатель Европейской Комиссии и Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Мануэль Баррозу, и многие другие.

С 31 октября по 4 ноября в рамках Nobel Fest для университетов и студентов со всего мира будут читать лекции более 14 лауреатов Нобелевской премии и обладатели самых престижных мировых наград.

2. Коллаборации университетов: Princeton in Asia: University meet-up

Для университетов Nobel Fest — это возможность нетворкинга не только между отдельными профессорами и специалистами, но и расширение сотрудничества с мировыми лидерами в высшем образовании. Уникальная программа Princeton in Asia позволит университетам привлекать выпускников Лиги Плюща в качестве преподавателей.

Во время пятого Нобелевского фестиваля пройдет проект University meet-up, где все университеты смогут проводить встречи друг с другом в гибридном формате для обсуждения перспектив сотрудничества, совместных образовательных программ, обменом и академической мобильности.

3. Робот София стала послом по инновациям фестиваля

Послом по инновациям Nobel Fest стала София, знаменитая на весь мир робот-гуманоид.

4. Нобелевские лауреаты выступают бесплатно для студентов Казахстана

В рамках фестиваля, с 31 октября по 4 ноября также пройдет Неделя Нобелевских Лекций.

На Неделе Нобелевских Лекций, Лауреаты Нобелевской премии, лауреаты премии «Прорыв» и почетные профессора Лиги Плюща бесплатно поделятся своими уникальными знаниями со студентами Казахстана и Мира, чтобы молодое поколение страны было в курсе передовых научных исследований.

Специально для генеральных партнеров Nobel Fest — Южно-казахстанского университета им. М. Ауэзова и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина будут организованы Нобелевские лекции. Лауреаты Нобелевской премии и мировые ученые станут почетными профессорами данных университетов, что является большим достижением для казахстанских вузов.

Такое сотрудничество окажет масштабное влияние на престиж университетов и позволит впервые привлечь Лауреатов в качестве приглашенных профессоров, чтобы те рассказывали о передовых научных открытиях студентам Казахстана.

Трансляция бесплатных лекций на русском и английском языках доступна на youtube канале Nobel Fest.

5. Гарвардский курс стал доступен казахстанцам

Nobel Fest подарил бесплатный доступ к лучшему в мире курсу по технологическим инновациям от профессора Гарварда доктора Вивека Вадхвы студентам ЮКУ и КАТУ.

Экспоненциальные инновации – это самый передовой в мире курс по новым технологиям и индустрии 4.0, который преподается в университетах Лиги плюща. Курс доступен для всех казахстанцев по ссылке: courses.nobel-fest.org/.

Пятый Нобелевский фестиваль под ключевой темой «Эволюция технологий и вызовы человечества» пройдет с 26 по 28 октября 2022 года и будет посвящен моделированию инклюзивной экономики, борьбе с изменением климата, цифровым инновациям, научным открытиям, а также новым решениям по противостоянию главным вызовам человечества.

Специально для университетов будут организованы встречи ректоров. Регистрация открыта на сайте: nobel-fest.org.