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Чем удивит новая гастро-площадь «Центр» в Астане: 29 кухонных концепций, ресторан, 3 бара и терраса
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Сегодня в 15:45

Чем удивит новая гастро-площадь «Центр» в Астане: 29 кухонных концепций, ресторан, 3 бара и терраса

4 декабря в Астане состоялось официальное открытие нового гастрономического проекта «Центр». Рассказываем, зачем жителям и гостям столицы Казахстана стоит туда сходить.


Диас Дюсебеков, 33 года, город — Астана, управляющий партнер проекта @gastro.center, @diyas.dyussebekov

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Как все началось

После переезда в Астану в 2012 году я начал карьеру в сфере недвижимости и работал в компании BI Group. Затем вместе с партнерами открыл агентство коммерческой недвижимости. Со временем мы начали понимать, как коммерческие проекты могут приносить хороший доход.

Мы видели, что в Европе приобретают популярность форматы фуд-пространств. Но в Казахстане ничего подобного еще не было. Поэтому мы решили создать свой проект. Рассматривали разные локации, делали планировку, чтобы поскорее начать. Нашли инвесторов, которые сделали нам предложение и дали участок.

Изначально мы хотели построить трехэтажное здание, где помимо еды были бы еще большой фитнес-центр и коворкинг. Но это слишком большой масштаб. Поэтому мы оставили только главную деталь — еду.

Нарисовали проект, защитили его перед инвесторами и начали реализацию. Два с половиной года мы занимались его развитием, создавали концепцию, занимались стройкой. Недавно запустились, тестируем формат, решаем разные вопросы и работаем над техническими моментами

О проекте гастро-площадь «Центр»

Мы с самого начала создавали гастрономическую достопримечательность в столице. Теперь работаем над тем, чтобы горожане воспринимали нашу гастро-площадь как уютное и атмосферное место в самом центре Астаны. Хотим стать для астанчан пространством, где можно отдохнуть, посидеть с друзьями, провести важные встречи, попробовать кухню разных стран и получить гастрономическое удовольствие.

На данный момент на первом этаже у нас 29 кухонных концепций. По задумке они не похожи друг на друга. Так, мы предлагаем гостям разнообразие. Человек может заходить в центр каждый день и пробовать что-то новое.

Мы с самого начала создавали гастрономическую достопримечательность в столице

Также на первом этаже есть большая сцена, где выступают музыканты, проводятся мастер-классы. Поэтому сюда можно приходить не только, чтобы поесть, но и найти интересный досуг. Хотим, чтобы у нас проводилось много событий, разных мероприятий. Например, открытый микрофон для молодежи.

На втором этаже работает премиальный ресторан и три бара. Ресторан и один из баров уже готовы к открытию, а еще два бара будут готовы к январю.

Третий этаж — это терасса. Она откроется ближе к апрелю. Будем думать, что организовать там на летний период.

О гостях

У нас широкая целевая аудитория. Помимо фуд-кортов строится большая игровая зона. На открытии 4 декабря тоже было много мероприятий для детей. Гастро-площадь подходит для семей, друзей, бизнес-партнеров.

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Всех гостей объединяет желание быть здесь и сейчас, остановить время и выдохнуть, почувствовать спокойную и добрую атмосферу и самое главное — вкусно поесть.

Как проект меняет город

Наша площадь — это новое место, где астанчане могут провести время и поднять себе настроение.

Мы хотим стать причиной повышения индекса счастья у людей и гостей нашего города.

Гастро-площадь «Центр» находится среди главных зданий столицы. К нам приходит много иностранцев, и мы хотим, чтобы каждый из них мог почувствовать себя как дома, найдя здесь знакомую кухню.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.