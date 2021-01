Чем школа программирования Kiber one лучше других, и почему они не хотят преподавать онлайн

Каныбек Умирбаев, 31 год, родной город — Жезказган, менеджер Департамента развития НЭС, компания АО KEGOC



Арман Есеев, 31 год, родной город — Жезказган, IT сфера, технический директор





Как все началось









Каныбек. Мы с Арманом хотели открыть бизнес, который будет полезен для общества. И пришли к мнению, что сейчас востребованы IT-специалисты, но хороших школ и центров не хватает. В интернете мы наткнулись на школу программирования Kiber one в Екатеринбурге и решили привезти франшизу этой школы в Казахстан.

Арман. Я программист с 12-летним опытом. Поэтому Каныбек занимается организационными вопросами — общение с учениками, родителями, оплаты, составление графиков и так далее. А на мне все, что касается IT — найм преподавателей, согласование плана и наполнение уроков, также вопросы, связанные с техникой: компьютеры, наушники и проекторы.

Развитие школы мы совмещаем с основной работой, Каныбек — энергетик, а я работаю техническим директором в небольшой компании.

Каныбек. Так, в октябре 2019 года мы открылись и за первый месяц привлекли около 20 учеников. К январю 2020 года половина групп была заполнена и у нас училось уже до 40 детей, а в феврале до 50. Мы набирали обороты, но в марте 2020 года из-за пандемии пришлось закрыться.









Арман. До сентября 2020 года мы не проводили занятия офлайн, и нам пришлось временно перейти в онлайн. Но у нас нет цели стать онлайн-школой, потому что для детей в возрасте от 6 до 14 лет эффективнее учиться офлайн.

На данный момент у нас обучается около 30 человек, большая часть из них — это те, кто ходил к нам до пандемии. Для уменьшения риска заболеваемости сейчас у нас в группах занимаются по пять человек.





О школе Kiber one





Каныбек. В 2018 году школа программирования Kiber one стала лучшей школой в сфере IT на территории Евросоюза, также у нее есть сертификаты от Microsoft. В 2020 году ее признали ООН и Юнеско. А самое главное — то, что разработчики модулей — практикующие программисты, которые работают в Кремниевой долине, Сколково и головном офисе Kiber one в Екатеринбурге.

Нам повезло с франшизой, головной офис помогает на всех этапах. Помогают даже при найме новых тьюторов: сначала мы проводим собеседование, а потом по скайпу подключаются специалисты из Екатеринбурга и выдают характеристику на тьютора. Также дают CRM-систему, план по продвижению школы и инструкции по проведению уроков.

Также мы выбрали школу Kiber one, потому что у них больше 53 учебных модулей, которые постоянно обновляются, и добавляются новые. Поэтому ребенок, который у нас учится, получит обширные знания, будет иметь представление обо всем и в будущем сможет определиться, в каком направлении ему углублять свои знания и продолжать развиваться: разработка сайтов, кодирование или дизайн сайтов, графика.













Арман. В зависимости от сложности каждый модуль длится разное количество времени: какие- то один-два урока, другие четыре-шесть. На уроках мы даем 20 % теории и 80 % практики. Большую часть времени ученики выполняют практические задания, поэтому мы практически не даем им домашние задания. Но ребенок в любой момент может зайти в сервисы, работать в которых мы обучаем, и показать, чему он научился, или позаниматься самостоятельно.

Каныбек. У нас в школе могут учиться дети в возрасте от 6 до 14 лет. Но в старшей группе у нас есть несколько 15-летних ребят и один 16-летний подросток.

Сейчас мы работаем по выходным дням, в зависимости от возраста делим детей на группы. Утром — младшая, в обед — средняя, вечером — старшая. В дальнейшем планируем проводить по вторникам и четвергам после шести часов вечера.





О сложностях









Каныбек. Думаю, у нас у всех общая проблема — пандемия.

Еще были небольшие сложности в поиске тьюторов. Потому что не все могут преподавать маленьким детям, это намного сложнее, чем преподавать взрослым. Чем младше ребенок, тем сложнее ему что-то объяснить, тем более такую сложную тему, как программирование. Поэтому преподаватель должен понимать, что детям нужен особый подход. Плюс мы берем на работу не студентов, а действующих программистов, которые могут совмещать.







О планах





Каныбек. Когда жизнь вернется в прежнее русло, мы начнем больше рекламировать нашу школу, будем набирать новые группы и откроем вторую локацию на правом берегу столицы.