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Чем органические продукты отличаются от обычных, и стоит ли их покупать
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01.12.2020

Чем органические продукты отличаются от обычных, и стоит ли их покупать

Давайте узнаем, что думают ученые по этому поводу.


Продукты с меткой Organic стоят как минимум в два-три раза дороже обычных. И это не прихоть магазинов. Чтобы заслужить отметку, продукт должен быть выращен и обработан по стандартам органического хозяйства.


Чем отличается органическое хозяйство


В нем не используют синтетические удобрения и пестициды, не играют с генами, чтобы сделать продукты больше, лучше и устойчивее к вредителям, не обкалывают скотину антибиотиками и гормоном роста.

Фермеры удобряют поля навозом, напускают на вредителей хищных насекомых, борются с сорняками, засыпая землю древесной щепой, и используют другие уловки, чтобы обойтись без химии, но при этом получить урожай.

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Скотина и птица в органическом хозяйстве не страдает: содержится в просторных загонах вместе с другими особями, пасется на свежем воздухе и ест подходящую пищу, а не сомнительные корма.

Если хозяйство соответствует всем требованиям, фермер может пройти проверку в аккредитованной организации и получить специальный сертификат. Без этого сертификата хозяйство и его продукция не могут называться органическими.


Как маркируются органические продукты


В мире нет единой маркировки органических продуктов, но есть несколько признанных систем:

  1. USDA Organic (США)
  2. Знак Евросоюза (регламент 834/2007 и 889/2008)
  3. Знак аккредитации международной организацией IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
  4. Bio-Siegel (Германия)
  5. Agriculture biologique (или AB, Франция)
  6. KRAV (Швеция)
  7. JAS (Япония)
  8. Национальный стандарт РФ (ГОСТ 33980 и ГОСТ 56508).


Также в странах Европы и Азии немало частных организаций, проводящих органическую сертификацию.


Что особенного в органических продуктах:


— в них больше антиоксидантов. Считается, что антиоксиданты из продуктов питания защищают организм от окислительного стресса и увеличивают срок жизни. И этих антиоксидантов в органических фруктах, овощах и ягодах на 6-9% больше, чем в продуктах традиционного сельского хозяйства

— меньше пестицидов и тяжелых металлов. В органических продуктах обнаружили в четыре раза меньше следов пестицидов и почти вдвое меньше токсичного металла кадмия, чем в еде, произведенной традиционным способом. Трудно сказать, можно ли считать это плюсом. Ведь в обычных продуктах пестицидов слишком мало, чтобы навредить организму. То же и с тяжелыми металлами. Правда, есть гипотеза, что они могут накапливаться в организме. Если это так, органические продукты помогут избежать проблем в будущем

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— больше ненасыщенных жирных кислот омега-3. Это касается органического молока и мяса. Это хорошо, потому что жирные кислоты омега-3 улучшают состояние кожи, костей и суставов, помогают бороться с воспалениями

— нет ГМО. В органическом хозяйстве запрещено использовать генетически модифицированные организмы. Но это сложно назвать плюсом, ведь вред ГМО не доказан. Более 3 000 научных исследований показали, что ГМО не вреднее для человека и окружающей среды, чем обычные сельхозпродукты. Наоборот, генетические модификации позволяют избавиться от опасных микотоксинов, использовать меньше пестицидов для защиты плодов и увеличить качество и количество урожая.


Как органическая еда влияет на здоровье


В научной среде нет единого мнения на этот счет. Исследования показывают, что органическая диета ускоряет рост, снижает вес и риск аллергии, укрепляет защиту от окислительного стресса и иммунитет в целом.

Но эти данные получены либо с помощью животных или небольшого количества людей, либо за короткое время.

Кроме того, люди, питающиеся органическими продуктами, больше заботятся о своем здоровье. Так что нельзя точно сказать, помогли им органические продукты или правильный образ жизни. В общем, доказательств того, что органическая еда полезнее обычной, пока недостаточно.


Как органическое хозяйство влияет на экологию


С одной стороны, такие производства потребляют меньше энергии, поскольку не используют синтетические пестициды и удобрения, на создание которых требуется немало ресурсов.

С другой — фермам нужно больше земли, и они вырабатывают столько же парниковых газов, что и обычные. Более того, навоз, которым заменяют синтетические удобрения, попадает в водоемы и убивает там флору и фауну.

Ученые считают, что снижение количества парниковых газов, затрачиваемой энергии и обрабатываемых земель важнее для экологии, чем переход с обычного хозяйства на органическое. Добиться этого можно разными путями. И один из них — использование ГМО, запрещенных на органических фермах.

За счет генной модификации использование пестицидов и гербицидов сокращается на 18,6%, а фермеры используют меньше топлива, что снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

В общем, органическое хозяйство нельзя назвать исключительно полезным для экологии.


Стоит ли покупать органические продукты

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Органические продукты содержат больше антиоксидантов и омега-3, меньше пестицидов и тяжелых металлов. Но пока не понятно, так ли это хорошо для здоровья. В то же время органическое хозяйство не так уж полезно для экологии.

Пожалуй, единственный несомненный плюс в том, что не страдают животные. Если это важно для вас, поищите органические продукты в супермаркетах и онлайн-магазинах.

Только внимательно смотрите на упаковку: если на ней нет признанной маркировки, слово «органический» может быть просто рекламным ходом.


Источник: lifehacker.ru



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