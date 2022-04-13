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Чехия возобновила прием заявок на шенгенские визы в Казахстане
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Сегодня в 10:52

Чехия возобновила прием заявок на шенгенские визы в Казахстане

С 9 апреля 2022 года был полностью возобновлен прием заявлений на получение шенгенских виз в Чешскую Республику для граждан Казахстана.

Защитные меры министерства здравоохранения для приема заявлений на получение краткосрочных виз и прибытие на территорию Чешской Республики полностью отменены.

На шенгенскую визу можно подавать всем, с любыми целями. Граждане Казахстана могут подавать заявки через визовые центры Visa Facilitation Services Global в Нур-Султане и Алматы.

На шенгенские визы с целью трудоустройства или для сезонной работы — С/27 и С/52, заявители могут подавать документы через визовый центр VFS Global только в Нур-Султане.

Источник: tengritravel.kz

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